PSG / OM : Leonardo se prend une grosse baffe !

Qu’on se le dise, le groupe de supporters Collectif Ultras Paris (CUP) a une dent contre le directeur sportif Leonardo.

Rappelons que le Brésilien a déclaré que Paris n’est pas tout à fait une ville de foot comme Marseille. La légende parisienne Luis Fernandez n’a pas hésité à tacler Leonardo (En savoir plus). Sans surprise, des supporters du PSG lui en veulent aussi terriblement. Par le biais d’un communiqué, le CUP a réglé ses comptes avec ce dernier. « Ce n’est pas parce que la richesse et la beauté de la Ville Lumière ne se limitent pas au foot que nous ne sommes pas une ville de foot et que nous ne respirons pas PSG. »

« A l’inverse que resterait-il à Marseille sans le foot ? La saleté ? La bonne mère ? La nostalgie d’un passé footballistique malhonnête et fantasmé ? Etonnant que M. Leonardo n’ait pas plutôt songé à mentionner la ferveur inégalée, la fidélité, le dévouement de ses propres supporters même et surtout quand notre club était au bord de la relégation. Mais pour cela, il faut connaître l’histoire de notre club, l’aimer et la respecter. Il faut sans doute surtout connaître ses supporters et le peuple du Parc des Princes. » Puis Leonardo s’est fait dézinguer un peu plus…

Leonardo très éloigné des supporters ?

« Peut-être que 46 matches seulement en tant que joueur du club et un retour au sein de la direction quand les associations de supporters étaient bannies du Parc, ne sont pas suffisants pour connaître la valeur parisienne ? », peut-on lire. Au passage, ils ont laissé entendre que le directeur sportif auriverde pourrait « commencer » par « rencontrer » les groupes de supporters. Chose qui, selon eux, il n’a « jamais voulu faire » depuis son retour au PSG. Le CUP attend de lui qu’il s’efforce vraiment de « respecter » l’institution plutôt que de faire des grandes déclarations médiatiques à ce sujet.

