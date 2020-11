Questions-réponses avec 10 joueurs de la Ligue des Nations

À l’occasion de la Ligue des Nations, qui s’est poursuivie durant ce mois de novembre, Betway a organisé un petit jeu de tirs au but avec 10 joueurs internationaux. L’occasion de tester leurs connaissances quant à la Ligue des Nations !

Un quiz façon tir au but

Le site Betway de paris sur le football a mis en place ce dernier. Dix joueurs internationaux, de neuf nationalités différentes, se sont ainsi prêtés au jeu et ont tenté de répondre au quiz : Sergio Canales, William Carvalho, Iago Aspas, Enis Bardhi, Angelo Ogbonna, Lukasz Fabianski, Andriy Yarmolenko, Tomas Soucek, Niklas Stark et Derrick Boyata.

Et alors, qui a perdu ?

Sur les dix joueurs participants, quatre d’entre eux ont marqué le score maximal de cinq bonnes réponses sur cinq. Quatre autres ont trouvé quatre réponses sur cinq, et les deux derniers ont quant à eux trouvé trois bonnes réponses sur cinq. Ces « perdants » aux tirs au but sont Sergio Canales et William Carvalho, tous deux joueurs au Betis Séville. D’où viennent-ils et quel est leur parcours ?

Sergio Canales

Sergio Canales est un joueur international espagnol de 29 ans, qui joue actuellement au poste de milieu de terrain offensif pour le Betis Séville. Il a débuté dans une équipe de jeunes dans le club du Racing Santander, et il y fait ses débuts professionnels en 2008, à l’occasion d’un match contre le club FC Honka, lors de la Coupe UEFA. On lui a attribué, peu à peu, plus de temps de jeu et il a fini par marquer ses premiers buts en 2009, contre l’Espanyol Barcelone.

Il a poursuivi avec brio cette saison, durant laquelle il a comptabilisé 6 buts et 4 passes décisives. Canales s’est fait remarquer et il a signé avec le Real Madrid, dans le cadre d’un transfert évalué à 5 millions d’euros. Ensuite, il a été prêté au club de Valence CF mais, après un bon début de saison, il s’est blessé au genou et n’a pas pu participer aux matchs pendant près de six mois.

Deux semaines après avoir refoulé le terrain et effectué une passe décisive contre l’Atlético de Madrid, il s’est blessé à nouveau. Néanmoins Sergio Canales a signé définitivement avec le Valence CF, avant d’être transféré en 2014 à la Real Sociedad. Il y a fait une belle carrière, malgré une nouvelle blessure, avant de rejoindre son club actuel en 2018 : le Betis Séville.

William Carvalho

William Carvalho, quant à lui, est un footballeur portugais âgé de 28 ans, qui joue en tant que milieu de terrain défensif pour le Betis Séville. Adolescent, il a rejoint le centre de formation du Sporting Portugal. Puis Carvalho a fait ses débuts professionnels en 2011. Il a été prêté au Cercle Bruges KSV, en première division belge, où il s’est fait remarquer. Le prêt est reconduit en 2012-2013, puis il revient au Sporting Portugal. Il est sélectionné en équipe du Portugal tout au long de sa carrière ou presque, et il a été élu meilleur joueur de la compétition lors du Championnat d’Europe espoirs de 2015. En 2016, il a remporté l’Euro avec la Seleção. Lors du mercato estival 2018, William Carvalho a accepté d’être transféré au Betis Séville où il évolue toujours aujourd’hui.