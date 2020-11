Espagne 6-0 Allemagne : KO debout, les Allemands expliquent le naufrage

L’Espagne a assommé l’Allemagne (6-0) mardi soir en Ligue des Nations. Löw, Neuer et Kroos tentent de l’expliquer.

L’Allemagne a subi une correction historique (6-0) mardi soir à Séville en Ligue des Nations. Avec cette brillante victoire, acquise sur un triplé de Ferran Torres et des buts d’Alvaro Morata, Rodri et Mikel Oyarzabal, l’Espagne termine à la première place de son groupe et jouera donc le Final Four. Jamais la Mannschaft n’avait subi une telle humiliation depuis… 1931 (6-0 contre l’Autriche). Le sélectionneur et les joueurs sont sous le choc.

Rien n’a fonctionné pour l’Allemagne

« Rien n’a fonctionné : langage corporel, agressivité, engagement dans les duels… On n’a rien vu de tout ça sur le terrain. À 0-1, nous avons abandonné notre plan de jeu. Nous sommes brutalement sortis du match et avons ouvert des espaces. Il n’y avait ni organisation, ni communication entre les joueurs, et ça a été mortel », a déploré Joachim Löw en conférence de presse. « Après la pause, nous avons essayé de les presser, pour essayer de marquer et de revenir dans la partie, mais ils étaient simplement plus rapides, plus forts collectivement, plus dynamiques », a ajouté le sélectionneur.

« Ça fait mal. Nous n’avons pas pris le dessus défensivement, ils nous ont montré comment courir, comment défendre », a constaté Toni Kroos. « Nous avions un plan, rester compact au début, ne pas sortir trop vite, ça a à moitié fonctionné, et après avoir encaissé le premier but, nous avons perdu notre sérénité. En seconde période nous voulions attaquer plus, jouer vers l’avant, ça n’a pas marché non plus », a regretté le milieu de terrain. De son côté, le gardien Manuel Neuer avait rarement vécu une soirée aussi mauvaise.

« Je ne pense pas pouvoir dire que les autres m’ont laissé seul, je suis un membre de l’équipe, nous avons raté ce match tous ensemble. Il nous a manqué un langage corporel, de la communication. Nous aurions dû nous parler plus sur le terrain, après le premier but, après les buts sur corner. Il est important de se soutenir les uns les autres, d’être solidaires », a réagi le portier munichois au micro d’ARD.

