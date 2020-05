Ce jour où Van Persie a été frappé par son coach…

L’ancien attaquant néerlandais Robin van Persie a livré une anecdote douloureuse survenue lors de la Coupe du monde 2014.

Contrairement à un Carlo Ancelotti souvent très apprécié par les joueurs pour sa capacité à être à l’écoute et arrondir les angles, Louis van Gaal à l’inverse, n’est pas réputé pour verser dans la calinothérapie. Le Néerlandais est plutôt du genre très directif voire brutal. Ce qui n’enlève en rien à ses qualités de technicien. Mais ses méthodes et réactions d’humeur peuvent parfois surprendre. En témoigne Robin van Persie qui en a fait l’expérience lors de la Coupe du monde 2014.

Quand van Gaal a mis un gros coup à van persie

L’attaquant et les Pays-Bas jouent alors un quart de finale compliqué face au Costa Rica (0-0, 4-3 tab). « Le match est allé en prolongation et j’avais des crampes. Louis a crié : ‘je te fais sortir’. Je me suis retourné et j’ai crié : ‘non, non, on sera bientôt aux tirs au but’, mais les 20 dernières minutes ont été très difficiles pour moi physiquement. Il le voyait et de la vapeur sortait de ses oreilles », a raconté l’ancien buteur d’Arsenal dans un livre intitulé « LVG – The Manager and the Total Person ».

« Lorsque la prolongation s’est terminée et qu’on s’est rassemblés près de la ligne de touche, il s’est approché de moi et m’a soudainement frappé. Un gros coup. Et il m’a dit avec colère : ‘ne me refais plus jamais ça’. Je l’ai regardé avec l’air choqué. (…) Quand je repense à cet incident, c’était un moment étrange, mais c’était Louis », se souvient Robin van Persie. Heureusement pour lui, ce dernier a réussi son tir au but quelques minutes plus tard et les Pays-Bas se sont qualifiés pour finalement terminer troisièmes de la compétition.

Images de IconSport