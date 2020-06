FFF : cette légende des Bleus et du PSG veut mettre Le Graët dehors

L’ancien international français Luis Fernandez estime que Noël Le Graët ne doit pas être réélu à la tête de la FFF.

En mars 2021, se tiendra la prochaine élection pour la présidence de la Fédération Française de Football. Un poste occupé depuis 2011 par Noël Le Graët. Si ce dernier bénéficie de soutiens importants dans le maillage du foot hexagonal, notamment du côté du monde amateur, il pourrait en revanche trouver face à lui une cohorte d’anciens champions du monde. Dans les colonnes de L’Equipe, Luis Fernandez critique son action et souhaite lever une liste pour le concurrencer.

Fernandez et des champions du monde 98 mènent campagne contre Le Graët

« Il faut réorganiser la maison du football français, qui est en mauvaise état, pour lui permettre de repartir sur de nouvelles bases », estime le champion d’Europe 1984. « Pourquoi nous, les anciens de 84 et 98, n’a-t-on pas la possibilité de parler ? (…) Mon combat, c’est de rassembler tous ceux qui ont montré l’exemple et de les unir derrière un projet commun. On ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir, mais pour apporter notre regard et notre expérience », a-t-il annoncé.

Les champions du monde 1998 Fabien Barthez, Emmanuel Petit, Robert Pirès, Lilian Thuram, Marcel Desailly et Alain Boghossian seraient déjà prêts à le suivre. Luis Fernandez refuse toutefois de poser sa candidature. « Hors de question. Ce n’est pas mon rôle et l’image que l’on me donne n’est pas bonne. « Je n’ai rien contre la Fédération. Mais on n’est pas d’accord avec elle. Y a pas un grand chef là-dedans ! Or, pour s’élever, elle a besoin d’en avoir un », a-t-il soutenu. Reste donc à trouver la figure de proue du mouvement. Car selon lui, Noël Le Graët n’est plus l’homme de la situation.

Images de IconSport