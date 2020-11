Manchester City : après Klopp, Guardiola pousse aussi son coup de gueule

Comme Jürgen Klopp, Pep Guardiola aimerait que la Premier League intervienne pour protéger mieux les joueurs.

C’est une constante en ce début de saison : tous les grands clubs européens (ou presque) connaissent des difficultés. Plus ou moins grandes, plus ou moins visibles. Avec pour la plupart un nombre certain de blessures. C’est par exemple le cas au Paris Saint-Germain qui est systématiquement privé de plusieurs joueurs majeurs à chaque match depuis le début de la saison. C’est aussi le cas à Manchester City, qui a encore perdu Trent Alexander-Arnold dimanche lors du choc face à Liverpool (1-1), comptant pour la 8e journée de Premier League.

Guardiola attaque encore la Premier League

Après la rencontre, Pep Guardiola s’en est pris une nouvelle fois aux instances anglaises qui persistent à refuser d’accorder jusqu’à cinq changements de joueurs par match, comme c’est le cas partout en Europe ainsi que dans les compétitions internationales comme la Ligue des Champions et la Ligue Europa. « Ici, nous pensons que nous sommes plus spéciaux. Nous ne protégeons pas les joueurs et c’est pourquoi c’est un désastre », a-t-il déploré.

« Nous avons parlé des cinq changements. Maintenant, c’est un joueur anglais, un arrière droit, qui a été blessé. Il y a beaucoup de cas. Dans d’autres ligues, cinq changements sont essentiels, mais ici nous faisons le contraire », a râlé le coach espagnol. Une complainte qui fait écho à celle de son confrère Jürgen Klopp dans le même temps. Le coach de Liverpool a de son côté pointé du doigt le calendrier trop intense et la programmation de Premier League.

