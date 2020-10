Premier League : Klopp et Guardiola très agacés

Jürgen Klopp et Pep Guardiola aimeraient avoir droit, comme leurs voisins européens, à cinq changements par match.

En France comme dans de nombreux championnats, mais aussi lors des compétitions européennes de clubs, les entraîneurs sont autorisés à procéder jusqu’à cinq changements de joueurs par match. Mais en Premier League, le quota reste figé à trois. Une décision prise sous l’influence des petits clubs qui estimaient que cette nouvelle règle favoriserait les plus gros. Confrontés à de nombreux blessés : Van Dijk, Thiago, Fabinho, Keita, Matip et Oxlade-Chamberlin notamment côté Liverpool, Agüero, Fernandinho, Jesus, Mendy et Ake côté Manchester City, Jürgen Klopp et Pep Guardiola déplorent cette décision.

Klopp et Guardiola demandent un réexamen du dossier

« Cela devrait être à nouveau à l’ordre du jour, mais je ne pense pas que ce soit possible à cause du système. Cela n’aide évidemment pas quand Chelsea a des blessures, et City et Liverpool et United et Tottenham et Arsenal et Leicester, parce que cela ne suffit pas pour les autres votes. C’est le système. Je pensais qu’il aurait dû être remis en place dès le départ », a réagi Klopp.

« Pour moi, c’est un manque de leadership que de mettre la question sur la table et de dire : « Alors que voulez-vous en faire ? » Il (le projet) aurait dû être vendu – si c’est le bon mot – différemment, avec plus d’informations, montrant plus ce qui pourrait arriver, par Richard Masters (le directeur général de la Premier League). Nous n’avons jamais demandé un quelconque avantage », a soutenu l’entraîneur allemand des Reds.

« Aucun des sept premiers clubs n’a demandé d’avantage. Nous savions juste, parce que nous connaissions notre calendrier, que ce serait incroyablement difficile. Le fait d’avoir les meilleurs matchs du week-end en Premier League aurait également aidé. Je pense que nous devrions y réfléchir à nouveau », a-t-il soumis.

Une loi acceptable pour la FIFA et l’UEFA, pas pour la Premier League

Même position pour Guardiola. « Cela n’a rien à voir avec le fait que certaines équipes aient un avantage. Il s’agit de la raison pour laquelle nous sommes ici – les joueurs. Oubliez l’avantage ; il s’agit de protéger tous les joueurs. Quand ils jouent tous les trois jours, ils commencent à souffrir. Pourquoi, dans tous les championnats, cela se produit-il, et ici nous ne pouvons pas protéger les joueurs ? », a questionné l’espagnol. « Qui a voté pour les décisions ? Qui sont ces personnes ? Ils doivent protéger les joueurs. La loi est acceptable pour la FIFA, l’UEFA », a-t-il rappelé.

Images de IconSport