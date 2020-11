Equipe de France (F) : Nicollin tape du poing sur la table

Le président du club de Montpellier et de l’association du foot professionnel féminin, Laurent Nicollin, a poussé un gros coup de gueule.

A l’image de Noël Le Graët (En savoir plus), Nicollin en a assez de ce climat délétère qui semble régner au sein de l’équipe de France. Plusieurs joueuses importantes sont en conflit avec la sélectionneure Corinne Diacre. Récemment, c’est la milieu Amandine Henry (OL) qui a fait part publiquement de son mal-être. Cette affaire Diacre – Henry fait beaucoup de bruit. Le sélectionneur de l’équipe de France masculine, Didier Deschamps, et le gardien Hugo Lloris ont même été invités à s’exprimer à ce sujet (En savoir plus).

Dans les colonnes de L’Equipe, Laurent Nicollin a frappé fort. « Le seul bilan que je vois, c’est que ce soit avec les sélectionneurs d’avant, ou l’actuelle, l’équipe de France n’a absolument rien gagné. Je pense que c’est la question qu’il faut se poser. Ce n’est pas de savoir si les joueuses sont compétentes ou non, ou si la sélectionneuse est compétente ou non. » Le fils de Louis a ajouté que tout le monde doit faire preuve « d’un peu plus d’humilité » notamment en dehors des terrains.

Nicollin et la place de l’équipe de France

« Que chacun bosse et la ferme, et puis qu’elles ramènent des titres. Autant certaines peuvent parler parce qu’elles ramènent des titres avec l’OL, et j’en suis le premier supporter, mais là, c’est l’équipe de France, et personne ne peut se l’approprier, elle n’appartient pas à un club, à des joueuses ou à une sélectionneuse. » Conclusion : Nicollin estime qu’il faudrait « remettre un peu l’église au centre du village » pour changer cette « ambiance générale ». Il attend un signal fort de la FFF et donc de Noël Le Graët au cours des jours à venir.

Images de IconSport