Affaire Diacre – Henry, Deschamps et Lloris prennent position

Didier Deschamps et Hugo Lloris se sont exprimés sur l’affaire qui oppose Amandine Henry à Corinne Diacre.

« Humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre, moi personnellement il m’est arrivé de pleurer dans ma chambre, car j’avais envie de vivre cette Coupe du monde mais c’était un chaos total. C’était l’atmosphère, le management, l’ambiance générale qu’il y avait. La confiance est la base de toute relation, et encore plus dans le sport. (…) La confiance rompue ? Malheureusement oui », a révélé Amandine Henry, récemment écartée par Corinne Diacre. Le torchon brûme entre la sélectionneuse des Bleues et plusieurs joueuses, notamment lyonnaises.

Le président de la FFF Noël Le Graët a été obligé de se saisir de l’affaire et devra régler le problème pour éviter que l’affaire ne dégénère. Alors qu’il a pris ses distances avec Diacre, de leur côté les pensionnaires de l’équipe de France masculine ont préféré ne pas trop se mouiller et se ranger plutôt du côté de la sélectionneuse.

Deschamps et Lloris plutôt du côté de Diacre

« Au-delà des compétences reconnues de Diacre, c’est quelqu’un que j’apprécie humainement, avec qui j’ai discuté plusieurs fois depuis sa prise du poste. Par respect pour elle, ce n’est pas mon rôle de donner mon avis sur une situation dont je ne connais pas les tenants et aboutissants », a réagi Didier Deschamps.

« Pour être honnête, j’étais un peu surpris, dans le sens où lorsqu’il y a des difficultés, des incompréhensions, des désaccords, en général on les règle en interne, autour d’une table, autour des cadres », a estimé Hugo Lloris. « Le président (Le Graët) s’est exprimé là-dessus, j’espère qu’ils trouveront une issue commune pour le bien de l’équipe de France féminine », a ajouté le capitaine des Bleus.

