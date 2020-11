Equipe de France (F) : Le Graët en a vraiment marre

Le président de la FFF, Noël Le Graët, veut régler le conflit entre la sélectionneure tricolore Corinne Diacre et certaines joueuses.

Récemment, c’est Amandine Henry qui a déploré sa non-convocation pour le dernier rassemblement des joueuses françaises. La Lyonnaise a l’impression d’avoir payé les pots cassés après avoir fait part de ses sentiments, en privé, à Le Graët. Par ailleurs, Henry a laissé entendre que l’ambiance n’est pas bonne en équipe de France. Lors de la Coupe du monde, certaines joueuses n’étaient pas dans leur assiette. Elles avaient même pleuré.

Dans les colonnes de L’Equipe, Noël Le Graët a déclaré que « chacun doit faire très attention ». Pour lui, il « faudra bien que ça s’arrange ». Le patron de la Fédération Française à Football a tenu à rappeler une chose importante. « Les Lyonnaises forment la meilleure équipe de France et d’assez loin. Elles sont championnes d’Europe et méritent d’être sélectionnées. Après, la sélectionneuse, dans un certain contexte, fait ses choix. Mais elle se doit de faire jouer la meilleure équipe possible. Chacun doit faire un effort », a-t-il souligné.

Le Graët soutient encore Diacre, mais…

Quid de l’avenir de Corinne Diacre qui ne fait pas du tout l’unanimité ? Sur ce point, Le Graët a tenu à rappeler que la sélectionneure est « invaincue depuis la Coupe du monde ». Malgré cela, il a promis de « regarder ça de plus près ». La raison est simple : le fait d’être « en conflit avec les meilleures joueuses de France, ce n’est pas durable » pour le groupe France. Une fois encore, le dirigeant a répété que « le rôle du sélectionneur, c’est de faire jouer la meilleure équipe ».

A propos du cas Amandine Henry, Noël Le Graët a soutenu, sur le plan sportif la milieu de terrain âgée de 31 ans. « Elle a largement sa place en équipe de France, évidemment. Peut-être qu’elle était moins en forme il y a un mois. Mais sur sa valeur, elle est incontestable. » En revanche, le président de la FFF n’a pas apprécié sa sortie médiatique pour pointer du doigt Diacre. « Ce n’est pas très bien. Les joueuses devraient garder un droit de réserve par rapport à la Fédération. »

Images de IconSport