PSG : braquage, pathétique… Les critiques fusent

Le PSG a atteint son objectif en battant Leipzig (1-0) mardi soir en Ligue des Champions, mais n’échappe pas à la vague de critiques.

Le Paris Saint-Germain a rempli sa mission prioritaire en s’imposant (1-0) face à Leipzig mardi soir en Ligue des Champions, un succès qui lui permet de se replacer idéalement dans la course à la qualification. Sans ce résultat, ses chances de rejoindre les huitièmes de finale auraient été très amoindries. L’objectif est donc atteint. Mais dans le jeu en revanche, ce fut une vraie purge, avec une qualité très médiocre et très peu d’occasions à se mettre sous le crampon.

Une prestation pathétique du PSG pour Madar

Presque un petit miracle si les Parisiens se sont imposés, comme l’a souligné le coach de Leipzig, Julian Nagelsmann après la rencontre. N’en déplaise à Thomas Tuchel, les critiques sont acerbes sur le contenu du match fourni par le PSG. Celle de Mickaël Madar résume assez bien le ressenti général. « Pour moi, c’est un véritable braquage. Un braquage sans armes. Tu ne peux pas offrir une telle prestation au Parc des Princes, même s’il n’y a pas de spectateurs. Il y avait tout à revoir dans cette équipe », a-t-il lâché.

« Regardez la défense et le milieu de terrain, il n’y avait aucun espace entre les lignes. Par contre, entre l’attaque et le milieu, il y avait bien soixante-dix mètres. (…) La seule fois où ils se sont vraiment montrés solidaires, c’est lors des deux dernières minutes quand on a vu Neymar et Mbappé se lever pour encourager leurs partenaires alors qu’ils étaient sur le banc », a raillé l’ancien attaquant parisien pour L’Equipe, jugeant la performance « pathétique ».

Images de IconSport