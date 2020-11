PSG 1-0 Leipzig : très énervé et frustré, Nagelsmann accuse

L’entraîneur de Leipzig Julian Nagelsmann n’en revient pas que son équipe se soit inclinée (1-0) face au PSG mardi soir en Ligue des Champions.

Maladroit face au but, Leipzig n’a pas été récompensé de sa prestation mardi soir au Parc des Princes, cueilli dès le début de match par un penalty généreux accordé au Paris Saint-Germain. Sur le contenu de la rencontre, les Allemands méritaient assurément de repartir avec au moins un point qui leur aurait permis de rester devant les champions de France au classement du Groupe H de la Ligue des Champions. De quoi faire rager Julian Nagelsmann.

Le penalty, une blague pour Nagelsmann

« Sur ce match, je pense que nous étions la meilleure équipe. Le penalty est une blague ! Il s’agit d’une grosse erreur évidente, il n’y a aucun contact ! Je ne comprends pas avec la VAR. Sinon, Paris n’a eu aucune occasion réelle sur le reste du match. Le PSG ne cherchait que les contre-attaques. On a été la meilleure équipe. On a eu beaucoup plus d’occasions que le PSG, on a eu la maîtrise du match. Je suis tellement énervé », a-t-il jugé après la défaite.

« Les dernières passes ont manqué de précision. On a tiré quinze fois. On aurait mérité un point. Le foot, c’est un sport de résultat », a-t-il regretté. « Mes joueurs ont fait un bon match mais il faut avoir le résultat. On a essayé de jouer au foot, on a vraiment dominé le PSG. On a fait vraiment un bon match », a insisté Nagelsmann qui sait que la qualification sera désormais plus difficile à atteindre. « Ça va être plus compliqué pour la qualification. Il nous faut gagner deux matchs. En espérant que Paris en gagne un », a-t-il calculé.

Images de IconSport