PSG : Deschamps critique ouvertement la LFP

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a critiqué la date choisie par la LFP pour le match Lens – PSG.

Mardi, la LFP a choisi d’accéder à la demande formulée par le Paris Saint-Germain (qui souhaite avoir un peu de repos après sa campagne en Ligue des Champions) de reporter la rencontre à Lens initialement prévue ce samedi dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1, en la reprogrammant le jeudi 10 septembre. Soit 48 heures seulement après le match de l’équipe de France contre la Croatie, prévu le 8 septembre au Stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations. Didier Deschamps a sévèrement critiqué cette décision de la Ligue, se sentant piégé.

Deschamps se sent piégé

Il considère en effet que ses deux joueurs parisiens sélectionnés, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, ne pourront pas disputer les deux rencontres aussi rapprochées. « Voilà l’interprétation qui peut-être faite : soit je les utilise et je suis contre le PSG parce qu’ils ne pourront pas jouer le jeudi c’est quasi certain. Soit je les utilise et on va dire : ‘ah il fait une faveur au PSG’. Quoi que je fasse… C’est pour ça que c’est très gênant, de ne pas avoir la liberté », a-t-il déploré en conférence de presse, en marge de l’annonce de sa liste des 23.

La décision de la LFP est « surprenante, gênante, embêtante »

« La décision de la Ligue de mettre ce match le jeudi est surprenante, pour ne pas dire gênante. Je précise que ce n’est pas le fait de critiquer ou commenter la demande du PSG avec ses arguments, c’est le fait que la Ligue ait pris cette décision en sachant le calendrier international. Je ne fais pas de cinéma, c’est impossible de jouer le mardi et le jeudi, deux matchs de haut niveau en 48 heures, même si le délai légal est respecté », a-t-il plaidé.

« Cinq secondes je me mets à la place de Tuchel, il espère qu’une chose c’est que Kylian et Presnel ne jouent pas (contre la Croatie) pour avoir ses joueurs à disposition. Après j’ai la liberté de faire ce que je veux, heureusement, mais ça donne le sentiment d’être contraint et forcé de ne pas les concerner », a-t-il estimé. « A moins que les gens qui ont pris cette décision ne soient pas au courant du calendrier, je suis désolé mais… C’est gênant, surprenant, embêtant. Je pourrais utiliser d’autres mots mais ça serait peut être un peu fort donc je vais les garder pour moi », a conclu le sélectionneur des Bleus.

