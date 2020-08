Ligue 1 : la LFP se couche devant le PSG !

La LFP a accepté la demande de report du match à Lens formulée par le PSG, comptant pour la 2e journée de Ligue 1.

Après son périple lisboète conclu par la défaite (1-0) face au Bayern Munich dimanche soir en finale de la Ligue des Champions, l’équipe et le staff du Paris Saint-Germain sont rentrés dans la capitale hier. Leur saison 2020 – 2021 est enfin terminée… La nouvelle devait débuter dès ce samedi à Lens, pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Mais le club jugeant l’intervalle entre les deux trop court, une demande a été posée auprès de la Ligue de Football Professionnel pour reporter cette rencontre.

Lens – PSG reporté au 10 septembre

Six jours n’étaient visiblement pas suffisants pour digérer leur déception et embrayer sur le nouvel exercice. Alors que de nombreux commentateurs se sont indignés de cette requête des Parisiens, la Ligue a finalement choisi d’aller dans leur sens, en acceptant ce mardi de reprogrammer la rencontre face aux Sang et Or au 10 septembre ! Ce alors même que les Lensois, dont l’avis compte apparemment moins, n’y étaient pas favorables. En conséquence de quoi le match entre Strasbourg et Nice, initialement prévu ce dimanche, a été décalé à samedi. De quoi nourrir les critiques contre cette décision assez incompréhensible de la LFP.

En effet, dans un calendrier qui s’annonce déjà compliqué en raison du contexte lié au coronavirus, les Parisiens vont se retrouver avec deux matchs en retard (avec celui de la 1ère journée face à Metz, reporté au 16 septembre) avant même d’avoir débuté leur saison. Qu’adviendra-t-il si des cas de Covid-19 se déclaraient dans leurs rangs ? Au-delà de cela, c’est aussi la faiblesse de la Ligue face au club de la capitale qui pose question, certains estimant déjà que les dirigeants du football français sont incapables de s’imposer face aux Parisiens. Le PSG devra donc enchaîner trois matchs (Lens, Marseille et Lens) en six jours entre le 10 et le 16 septembre.

