Super Ligue : Macron, Johnson, Premier League, Tebas… Les réactions fracassantes !

La Super Ligue créée par 12 clubs espagnols, anglais et italiens suscite de très vives réactions en Europe. Extraits…

Alors que l’UEFA s’apprête à dévoiler sa réforme de la Ligue des Champions, 12 des plus grandes écuries européennes ont décidé de faire scission pour créer leur propre compétition : la Super Ligue. Un championnat fermé rêvé depuis longtemps par certains, mais fermement dénoncé par les instances du football qui voient évidemment ce divorce d’un très mauvais oeil.

Tandis que l’UEFA a brandi la menace contre les séparatistes en promettant des sanctions extrêmement fortes, les réactions sont nombreuses pour condamner l’initiative de ces 12 clubs anglais (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal), espagnols (Real Madrid, FC Barcelone et Atletico Madrid) et italiens (Juventus Turin, AC Milan et Inter Milan). Voici un pêle-mêle des plus vives et indignées.

Les instances nationales et l’UEFA furieuses

Premier League : « La Premier League condamne toute proposition qui attaque le principe de compétition ouverte et de mérite sportif, qui représente le coeur de la pyramide du football national et européen. Les supporters de tous les clubs anglais et européens peuvent actuellement rêver de voir leur équipe grimper jusqu’au sommet et jouer contre les meilleurs. Nous pensons que le principe de la Super Ligue détruirait ce rêve. »

Javier Tebas (président de la Liga) : « Ils vont enfin sortir du ‘bar de cinq heures du matin’, de la ‘clandestinité’, les gourous de la Super Ligue de powerpoint, ivres d’égoïsme et de manque de solidarité. L’UEFA, les ligues européennes et la Liga travaillons depuis longtemps pour ce moment, et ils auront la réponse qu’ils méritent. »

UEFA : « Si cela devait arriver, nous souhaitons rappeler que nous – l’UEFA, la FA, la RFEF, la FIGC, la Premier League, LaLiga, la Lega Serie A, mais aussi la FIFA et toutes nos associations membres – resterons unis dans nos efforts pour arrêter ce projet cynique, un projet fondé sur l’intérêt personnel de quelques clubs. (…) Les clubs concernés se verront interdire de participer à toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leurs équipes nationales. »

Macron et Johnson opposés à la Super Ligue

Elysée / Emmanuel Macron : « Le président de la République salue la position des clubs français de refuser de participer à un projet de Super Ligue européenne de football menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif. L’État français appuiera toutes les démarches de la LFP, de la FFF, l’UEFA, et de la FIFA pour protéger l’intégrité des compétitions fédérales qu’elles soient nationales ou européennes. »

Boris Johnson (Premier ministre britannique) : « Les clubs concernés doivent répondre à leurs fans et à l’ensemble de la communauté du football avant de prendre d’autres mesures. Nous soutenons les autorités du football dans leur action. »

Alex Ferguson (ex-entraîneur de Manchester United) : « Parler d’une Super Ligue, c’est s’éloigner de 70 ans du football européen. À mon époque, à Manchester United, nous avons disputé quatre finales de la Ligue des Champions et elles ont toujours été les soirées les plus spéciales. (…) Les fans du monde entier adorent la compétition telle qu’elle est. »

Images de IconSport