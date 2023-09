Super Ligue : l’UEFA sort le bazooka et détruit la réputation de plusieurs dirigeants

Le président de l’UEFA, Aleksandr Ceferin est vente debout contre la Super Ligue et les dirigeants qui lui ont menti.

L’annonce de la création de la Super Ligue ne passe pas du tout auprès de l’UEFA qui menace déjà d’appliquer des sanctions contre les clubs y participant, en les excluant de toute autre compétition officielle. L’instance européenne va même jusqu’à menacer les joueurs jouant dans ces clubs de ne plus pouvoir participer à l’Euro ou la Coupe du monde. Le président Aleksandr Ceferin s’est exprimé pour dénoncer l’attitude de certains dirigeants menteurs et manipulateurs, comme Ed Woodward (Manchester United) et Andrea Agnelli (Juventus Turin).

La Super Ligue, « un crachat au visage de ceux qui aiment le football »

« L’UEFA et le monde du football sont unis contre cette horrible proposition, qui a été avancée par quelques clubs européens qui ne suivent que l’idée de la cupidité. Le monde du football uni, les gouvernements unis, tous unis contre ce projet qui n’a aucun sens », s’est-il offusqué. « Les joueurs qui participeront à la Super Ligue ne joueront ni en Coupe du monde ni à l’Euro. Ils ne pourront pas représenter les équipes nationales », a-t-il réitéré.

« L’UEFA distribue 90% des revenus en les réinvestissant dans le football. L’UEFA n’est pas qu’une question d’argent, la Super Ligue oui. Le principe de base ne peut pas changer, la solidarité est éternelle. Mais pour certaines personnes, la solidarité n’existe pas, une seule chose existe : l’argent. Je voudrais remercier toute la famille du football, les clubs, sauf les 12 en question. Et merci aux gouvernements. Cette idée est un crachat sur le visage de ceux qui aiment le football », a fustigé Ceferin.

Ceferin dénonce Woodward et Agnelli

« Je n’ai jamais vu des gens se comporter de cette manière. Je n’ai pas eu beaucoup de contacts avec Woodward, mais il m’a dit la semaine dernière qu’il était très satisfait de la réforme des compétitions, qu’il y était totalement favorable, et qu’il voulait simplement évoquer le fair-play financier. Mais de toute évidence, il était déjà prêt à signer autre chose », a dénoncé Ceferin.

« Pour ce qui est d’Andrea Agnelli, je dois dire que c’est la plus grande déception. Je ne veux pas faire de remarque personnelle, mais je n’ai jamais vu une personne qui ment de manière aussi persistante. C’est incroyable, je lui ai parlé samedi après-midi. Il m’a dit qu’il s’agissait seulement de rumeurs et qu’il me rappellerait plus tard. Et le lendemain, on voit le communiqué », s’est indigné le président de l’UEFA.

