Eredivisie : André Ayew s’engage officiellement avec le NAC Breda

Libre depuis la fin de son contrat avec Le Havre, André Ayew a retrouvé un club. À 36 ans, l’international ghanéen s’est engagé avec le NAC Breda, actuel dernier d’Eredivisie, jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une année supplémentaire.

André Ayew n’aura pas tardé à rebondir. Sans club depuis son départ du Havre AC à l’issue de la saison dernière, l’attaquant franco-ghanéen a officiellement signé ce mercredi au NAC Breda. Le club néerlandais a annoncé son arrivée via ses canaux officiels, confirmant un contrat de six mois assorti d’une option pour une saison supplémentaire.

Actuel lanterne rouge du championnat néerlandais, le NAC Breda mise sur l’expérience d’Ayew pour tenter de se maintenir en Eredivisie. Dans son communiqué, le club met en avant le profil d’un joueur aguerri, habitué aux contextes de pression.

« Dans la lutte pour le maintien en Eredivisie, le NAC a recruté André Ayew (36 ans), un nouvel attaquant, pour renforcer son effectif. L’expérimenté attaquant franco-ghanéen a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison en cours, assorti d’une option pour une saison supplémentaire à Breda », précise le club.

Formé à l’Olympique de Marseille, passé notamment par Swansea, West Ham, Fenerbahçe ou encore Al-Sadd, André Ayew apporte un vécu rare au sein de l’effectif néerlandais.

Une saison pleine au Havre avant son départ

La saison dernière, Ayew avait disputé 27 matches de Ligue 1 sous les couleurs du Havre AC, inscrivant quatre buts et délivrant une passe décisive. Un rendement correct dans un rôle souvent tourné vers l’encadrement et l’équilibre offensif.

À 36 ans, le capitaine emblématique des Black Stars entame donc un nouveau défi, cette fois aux Pays-Bas. Dans un contexte délicat pour le NAC Breda, son leadership et son expérience pourraient s’avérer déterminants dans la course au maintien.