Mondial 2026 : Ruud van Nistelrooy appelé en renfort par la sélection néerlandaise
À l’approche de la Coupe du monde 2026, la sélection néerlandaise annonce l’arrivée de Ruud van Nistelrooy au sein de son staff technique. L’ancien attaquant, figure emblématique du football néerlandais, intégrera l’encadrement de Ronald Koeman à partir du 1er février, dans le but de préparer au mieux l’équipe des Oranje pour le Mondial. Libre de tout contrat, Van Nistelrooy retrouve ainsi la sélection pour un troisième acte après ses précédentes expériences en équipe nationale. Cette nomination arrive alors que la FIFA dévoile un nombre record de plus de 500 millions de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026, soulignant l’engouement autour de la compétition. Dans ce contexte, l’équipe des Pays-Bas souhaite s’appuyer sur l’expertise de l’ancien buteur afin d’apporter un nouveau souffle à son encadrement technique. Son rôle d’entraîneur adjoint sera déterminant dans la préparation tactique et mentale des joueurs.