Chelsea : Joao Pedro peut-il vraiment succéder à Diego Costa ?

Auteur d’un triplé éclatant contre Aston Villa, Joao Pedro confirme son ascension et redonne de l’espoir aux Blues dans la course à la Ligue des champions. Chelsea tient peut-être enfin le buteur capable de porter son attaque comme Diego Costa lors du titre de 2017.

Il aura fallu presque une décennie pour que Chelsea retrouve un attaquant capable d’imposer sa loi en Premier League. Depuis les années Diego Costa, les Blues ont multiplié les essais au poste de numéro neuf, souvent sans succès. Mais la prestation de Joao Pedro face à Aston Villa pourrait bien marquer un tournant.

À Villa Park, l’attaquant brésilien de 24 ans a signé un triplé spectaculaire lors de la victoire de Chelsea, confirmant son importance grandissante dans le système de Liam Rosenior. Une performance qui arrive au moment idéal pour un club engagé dans une bataille serrée pour décrocher une place en Ligue des champions.

Le match avait pourtant mal commencé pour Chelsea. Aston Villa avait ouvert le score très tôt grâce à Douglas Luiz, plongeant les Londoniens dans une situation délicate. Mais Joao Pedro a rapidement remis les pendules à l’heure.

L’attaquant brésilien a d’abord égalisé en se détachant intelligemment au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets. Juste avant la pause, il a ensuite donné l’avantage à son équipe grâce à un lob subtil au-dessus du gardien Emiliano Martinez.

En seconde période, il a complété son triplé en reprenant une passe d’Alejandro Garnacho, profitant d’un excellent travail collectif qui avait également vu Cole Palmer inscrire le troisième but des Blues.

Lorsque Joao Pedro a quitté la pelouse à la 85e minute, il a reçu une ovation debout du public visiteur. Un moment symbolique pour un joueur dont l’impact ne cesse de grandir.

Rosenior sous le charme

Après la rencontre, l’entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, n’a pas caché son admiration pour son attaquant.

« C’est un joueur de très haut niveau qui prend confiance match après match », a-t-il déclaré. « Son but du pied gauche est exceptionnel, mais j’ai aussi beaucoup apprécié ses deux autres réalisations. Il était au bon endroit au bon moment, et c’est quelque chose sur lequel nous avons beaucoup travaillé. »

Grâce à cette victoire, Chelsea s’installe à la cinquième place du championnat et revient à trois points d’Aston Villa dans la course aux places européennes.

Avec ce triplé, Joao Pedro affiche désormais 17 buts toutes compétitions confondues, dont 14 en Premier League hors penalty. Seul Erling Haaland fait mieux dans cet exercice cette saison.

L’attaquant brésilien n’est plus qu’à trois buts de la barre symbolique des 20 réalisations, un cap que Chelsea n’a plus atteint avec un avant-centre depuis l’époque de Diego Costa.

Il lui reste encore au minimum douze rencontres pour y parvenir, dont un match de FA Cup contre Wrexham et une double confrontation très attendue en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

Le recrutement de Joao Pedro avait suscité beaucoup d’attention l’été dernier. Chelsea avait déboursé environ 55 millions de livres pour l’arracher à Brighton, après avoir observé Arsenal recruter Viktor Gyokeres, Manchester United signer Benjamin Sesko et Liverpool casser sa tirelire pour Alexander Isak.

Repéré sur une plage au Brésil pendant ses vacances, Joao Pedro avait immédiatement justifié cet investissement lors de la Coupe du monde des clubs, inscrivant trois buts en trois titularisations.

Sa progression n’a toutefois pas été linéaire. L’automne a été marqué par quelques soucis physiques qui ont freiné son élan. L’ancien entraîneur Enzo Maresca avait alors décidé de gérer soigneusement son temps de jeu.

Depuis l’arrivée de Rosenior sur le banc, Joao Pedro semble avoir franchi un cap. Il a inscrit 10 buts lors de ses neuf derniers matches de Premier League, auxquels s’ajoutent deux réalisations en Ligue des champions contre Naples.

Joao Pedro, plus qu’un buteur

Au-delà de ses performances sur le terrain, Joao Pedro s’impose aussi comme une figure importante dans le vestiaire.

Installé en Angleterre depuis sept ans, après avoir rejoint Watford très jeune, il joue aujourd’hui un rôle de mentor pour plusieurs jeunes Brésiliens du club, notamment Estevao Willian et Andrey Santos.

Le staff apprécie également son attitude en dehors du terrain. L’attaquant n’hésite pas à se présenter devant les médias après les défaites et à servir de lien entre les différentes communautés linguistiques du vestiaire.

Pendant plusieurs saisons, Chelsea a cherché sans succès l’attaquant capable de porter son projet sportif. Des noms prestigieux comme Fernando Torres, Romelu Lukaku ou Gonzalo Higuain n’ont jamais vraiment réussi à Stamford Bridge.

Aujourd’hui, les Blues semblent enfin avoir trouvé leur leader offensif.

« C’était une soirée spéciale pour moi », a confié Joao Pedro après la rencontre. « J’attendais ce moment. J’ai beaucoup travaillé pour être prêt et j’ai des coéquipiers fantastiques autour de moi. »

En célébrant son triplé avec une petite danse samba, l’attaquant brésilien a offert aux supporters de Chelsea un spectacle qui rappelle une époque que le club croyait révolue.

Et si Stamford Bridge avait enfin retrouvé son grand buteur ?