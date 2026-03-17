Ligue des champions : Florian Wirtz affiche ses ambitions avec Liverpool

Arrivé à l’été 2025, Florian Wirtz n’a pas tardé à prendre ses marques à Liverpool. À seulement 22 ans, le milieu offensif allemand s’impose déjà comme l’un des visages du projet des Reds, avec une ambition clairement assumée : briller et viser le titre en Ligue des Champions.

Dans un entretien accordé à l’UEFA, l’ancien joueur du Bayer Leverkusen est revenu sur son adaptation à un environnement totalement nouveau. « Je suis le genre de personne qui aime relever les plus grands défis », explique-t-il, évoquant son choix de quitter l’Allemagne pour découvrir la Premier League.

À Liverpool, Wirtz a découvert bien plus qu’un simple club. Il décrit une ville passionnée, un public chaleureux et une culture football profondément ancrée. Très vite, il a trouvé ses repères, notamment grâce à la présence de Jeremie Frimpong, son ancien coéquipier, devenu un point d’ancrage dans le vestiaire.

Mais au-delà de l’aspect humain, c’est sur le terrain que le défi était le plus important. Le joueur reconnaît avoir dû franchir un cap physique pour s’adapter à l’intensité de la Premier League. « Il faut croire en soi, ne pas douter et travailler encore plus dur », confie-t-il, insistant sur l’importance de la confiance dans sa progression.

Liverpool vise le sommet européen

Aujourd’hui pleinement intégré, Wirtz ne cache pas ses ambitions. Pour lui, Liverpool a les moyens d’aller au bout en Ligue des champions. « Tout le monde dans l’équipe aimerait gagner la compétition », assure-t-il.

Il insiste également sur un atout majeur : Anfield. L’ambiance du stade, l’énergie des supporters et la pression imposée aux adversaires font, selon lui, la différence lors des grandes soirées européennes.

Avec un effectif mêlant jeunesse et expérience, Liverpool avance avec confiance. Et Florian Wirtz incarne parfaitement cette nouvelle génération prête à bousculer l’Europe.