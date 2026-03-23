Tottenham : qui va remplacer Igor Tudor ?

En pleine crise sportive, Tottenham envisage déjà un changement sur son banc. Igor Tudor, fragilisé par les résultats, pourrait rapidement être remplacé.

Rien ne va plus du côté de Tottenham Hotspur. Battus lourdement à domicile par Nottingham Forest (0-3), les Spurs s’enfoncent dans une spirale inquiétante. Avec une série noire de 13 matches sans victoire en Premier League, le club londonien flirte dangereusement avec la zone de relégation à seulement quelques journées de la fin.

Arrivé récemment pour tenter de redresser la situation, Igor Tudor voit déjà sa position vaciller. Ses choix tactiques, notamment la mise à l’écart de Xavi Simons malgré ses bonnes performances, interrogent en interne comme chez les supporters. Dans un contexte d’urgence, la direction n’exclut plus un changement rapide.

Adi Hütter en pole position

Selon plusieurs sources britanniques, dont le Telegraph, le nom de Adi Hütter revient avec insistance pour prendre la relève. Libre depuis son départ de l’AS Monaco, l’entraîneur autrichien coche plusieurs cases : expérience européenne, profil offensif et capacité à relancer un groupe en difficulté.

La trêve internationale offre une fenêtre idéale pour prendre une décision. En coulisses, les discussions s’accélèrent et une issue pourrait intervenir dans les prochains jours.

À Londres, l’objectif n’est plus de viser l’Europe, mais bien d’éviter la catastrophe. Le déplacement à Sunderland s’annonce déjà comme un tournant majeur dans la course au maintien. Et dans ce contexte, chaque détail compte.

Le sort d’Igor Tudor semble désormais suspendu à un fil. Une nouvelle contre-performance pourrait précipiter son départ, dans un club où l’urgence a remplacé la patience.

À Tottenham, la crise est bien réelle. Et le temps commence sérieusement à manquer.