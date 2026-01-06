Officiel : Liam Rosenior quitte Strasbourg et s’engage jusqu’en 2032

Le suspense n’aura duré que quelques heures. À peine son départ de Strasbourg officialisé, Liam Rosenior a été nommé nouvel entraîneur de Chelsea. Le club londonien a confirmé ce mardi l’arrivée du technicien anglais de 41 ans, qui s’est engagé sur le long terme avec un contrat courant jusqu’en juin 2032.

Dans la matinée, Rosenior s’était présenté devant la presse alsacienne pour expliquer les raisons de son départ, tout en précisant que rien n’était encore signé. Deux heures plus tard, Chelsea levait le voile à travers un communiqué clair : « Le Chelsea Football Club est ravi d’annoncer la nomination de Liam Rosenior en tant qu’entraîneur principal de l’équipe masculine. »

Un choix fort de la part des Blues, qui misent sur un profil en pleine ascension malgré l’instabilité chronique du banc londonien ces dernières saisons.

Passé par Derby County, Hull City, puis Strasbourg, Rosenior s’est construit une réputation solide grâce à un football structuré, exigeant et moderne. En Alsace, son passage a marqué les esprits par la progression collective de l’équipe et par une identité de jeu affirmée, malgré des moyens limités.

À Chelsea, l’Anglais sait qu’il change de dimension. Mais l’opportunité était trop grande pour être refusée. Le natif de Wandsworth rejoint l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe, avec l’ambition d’inscrire son projet dans la durée.

Rosenior : « Offrir à Chelsea le succès qu’il mérite »

Dans ses premières déclarations officielles, le nouveau manager des Blues n’a pas caché son enthousiasme ni son sens des responsabilités : « Chelsea est un club à l’histoire immense, avec une identité forte et une culture de la victoire. Ma mission est de respecter cet héritage et de bâtir une équipe qui incarne ces valeurs à chaque match. »

Conscient de l’attente immense autour du club, Rosenior a insisté sur la relation avec les supporters, qu’il considère comme un pilier fondamental du projet : « Il y a une vraie soif de succès ici. Je donnerai tout, chaque jour, pour rendre ce club compétitif au plus haut niveau. Je veux que nos supporters soient fiers de ce que nous représentons sur le terrain. »

En offrant un contrat aussi long à Rosenior, Chelsea envoie un message clair : stabilité, continuité et confiance. Reste désormais à transformer cette vision en résultats, dans un environnement où la patience n’est pas toujours la vertu première.

Pour Rosenior, le défi est immense. Mais à 41 ans, il arrive à Stamford Bridge avec la conviction d’être prêt. Et avec, désormais, l’occasion de prouver qu’il peut réussir là où tant d’autres ont échoué avant lui.