Premier League : Chelsea sanctionné, Manchester City peut souffler avant le verdict

Alors que la Premier League s’apprête à statuer sur le cas brûlant de Manchester City, une décision récente vient déjà rebattre les cartes. Le traitement réservé à Chelsea FC pourrait bien servir de référence… et rassurer les Citizens.

Le club londonien, reconnu coupable de nombreuses irrégularités financières sur plus d’une décennie, a écopé d’une sanction particulièrement clémente : une amende d’environ 12 millions d’euros et une interdiction de recrutement… avec sursis. Une punition jugée très légère au regard de la gravité des faits.

Car les accusations portées contre Chelsea ne relèvent pas d’erreurs administratives. Il est question de montages financiers visant à dissimuler des paiements liés à des transferts, notamment ceux d’anciens joueurs majeurs.

Malgré cela, aucune sanction sportive lourde n’a été prononcée. Un contraste frappant avec d’autres clubs comme Everton ou Nottingham Forest, sanctionnés plus sévèrement pour des infractions jugées moins graves.

Un précédent favorable à Manchester City ?

Cette clémence pourrait faire les affaires de Manchester City, toujours sous la menace d’une sanction pour plus d’une centaine d’infractions présumées. Le club mancunien est accusé, lui aussi, d’avoir contourné les règles financières, notamment via des mécanismes de rémunération dissimulés.

Mais désormais, un précédent existe. Et il joue clairement en faveur des Citizens.

Si la logique est respectée, difficile d’imaginer une sanction radicale comme une relégation ou un retrait de titres. L’hypothèse la plus probable reste celle d’une lourde amende ou d’un retrait de points, sans conséquence structurelle majeure.

Cette affaire relance un débat récurrent : celui de l’équité dans l’application des règles financières en Angleterre. Entre indulgence pour les grands clubs et sévérité pour les autres, la cohérence des sanctions est de plus en plus questionnée.

En attendant le verdict final concernant Manchester City, le club anglais est concentré sur la finale de la Coupe de la Ligue face à Arsenal ce dimanche.