Premier League : Pep Guardiola répond aux critiques après la débâcle européenne

La semaine européenne des clubs anglais a et particulièrement compliquée. Engagés en huitièmes de finale de la UEFA Champions League, les représentants de la Premier League ont enregistré un bilan très inquiétant : quatre défaites et deux matches nuls. Mais ce vendredi, à la veille du déplacement à West Ham, Pep Guardiola a tenu à défendre le championnat anglais.

Mais du côté du Manchester City, Pep Guardiola refuse de tirer des conclusions hâtives. À la veille du déplacement des Citizens sur la pelouse de West Ham United, l’entraîneur catalan a tenu à défendre la réputation de la Premier League.

En conférence de presse, Guardiola a rappelé que les compétitions européennes restent imprévisibles, surtout lorsque les qualifications se jouent sur deux rencontres.

« Avant, on disait que c’était le meilleur championnat du monde, n’est-ce pas ? Et maintenant, après une mauvaise semaine, ce ne serait plus le cas ? Je reste convaincu que notre championnat est incroyable », a-t-il expliqué.

Selon le technicien espagnol, ce type de résultats ne doit pas masquer la compétitivité globale du football européen.

Guardiola souligne également que les écarts entre les différents championnats se réduisent. Des équipes issues de ligues moins médiatisées sont désormais capables de rivaliser avec les plus grands clubs.

Il a notamment cité l’exemple du FK Bodø/Glimt, qui s’est récemment illustré face à plusieurs formations prestigieuses.

« Tout le monde est mieux préparé aujourd’hui. Les équipes se respectent davantage et le niveau est devenu très élevé partout », a-t-il insisté.