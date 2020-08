Ligue des Champions : FC Barcelone – Naples, voir le match en direct et en streaming

Le FC Barcelone reçoit Naples en 8e de finale retour de la Ligue des Champions ce samedi (21h00). Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Place à la dernière soirée des 8es de finale de la Ligue des Champions ! Vendredi (hier), l’OL a éliminé la Juventus Turin (1-2, 1-0 à l’aller) tandis que Manchester City a sorti le Real Madrid (2-1, 2-1). Ce samedi, le FC Barcelone va en découdre avec Naples au Camp Nou (1-1 à l’aller). En parallèle, le Bayern Munich défiera Chelsea à l’Allianz Arena (3-0 à l’aller).

De toute évidence, Lionel Messi et ses partenaires sont favoris avant d’affronter les Napolitains. Néanmoins, l’échec en Liga (2e place derrière le Real Madrid) a déçu et agacé beaucoup de monde au Camp Nou. La cote de l’entraîneur Quique Setien n’est pas au beau fixe. On peut douter de sa capacité à pouvoir conduire l’équipe barcelonaise sur le toit de l’Europe durant ce mois d’août…

Une fois encore, le FC Barcelone comptera sur Lionel Messi afin de faire la différence contre Naples. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 6 matches de Ligue des Champions cette saison, l’attaquant argentin devra sortir le grand jeu face à des Partenopei qui n’auront rien à perdre. Nul doute qu’ils joueront crânement leur chance dans l’antre du Camp Nou. Notez qu’en Serie A, les hommes de Gennaro Gattuso ont dû se contenter de la 7e place du classement.

Foot en direct : comment voir Barça – Naples en streaming

Comment voir cette rencontre de football ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : la chaîne RMC Sport 1. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site de RMC Sport sur Internet, afin de visionner la rencontre FC Barcelone – Naples sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport