Ronaldo, Buffon… Ces footballeurs raffolent du poker et des casinos en ligne !

Quand on aborde le thème du casino en ligne, il peut paraître surprenant que de grands noms du milieu du football y jouent. Néanmoins, cela est le cas. Effectivement, à travers l’histoire, plusieurs stars du ballon rond ont joué dans des casinos physiques. Avec l’explosion d’Internet, ils peuvent désormais jouer tranquillement depuis un PC ou un smartphone. Découvrons quelques noms de joueurs de foot qui adorent jouer aux casinos.

Cristiano Ronaldo

Figure du site Pokerstars.fr, « CR7 » est connu pour aimer le monde du jeu et surtout le poker. Plus grande star du ballon rond du 21ème siècle avec Lionel Messi, le Portugais a gagné 5 Ballons d’Or, l’Euro de football 2016 ou encore la Ligue des Champions à 5 reprises, une fois avec Manchester United et quatre fois (dont trois consécutivement) avec le Real Madrid. Une véritable icône donc, désormais installée en Italie à la Juventus Turin. Beaucoup d’observateurs affirment que « CR7 » est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, voire même le plus grand !

Mario Balotelli

L’enfant terrible du football italien adore flamber dans les casinos. Même si « Super Mario » possède un talent hors du commun (pour preuve son doublé lors de l’Euro 2012 contre l’Allemagne en demi-finales), sa progression n’est pas aussi fulgurante que prévue, et cela à cause d’un comportement totalement imprévisible. Mario Balotelli a collectionné les titres de champion d’Italie avec l’Inter Milan (3 Scudetti) avant de gagner également à Manchester City (1 Championnat et 1 FA Cup). Il a aussi joué en France pour l’OGC Nice puis à l’Olympique de Marseille où ses passages ont été mitigés. Désormais à Brescia, sa carrière n‘est pas celle qui lui était promise.

Paul Merson

Voici un footballeur ayant marqué une génération avec un talent hors du commun. Malheureusement, les soucis d’alcoolisme et de jeux (paris, casinos…) ont fait perdre énormément d’argent à Paul Merson. En plus de cela, il a eu des soucis liés à la drogue par la suite. Appelé « The Magic Man » ou encore « The Merse », il est désormais consultant sportif. Son palmarès est fourni grâce notamment à ses années réussies à Arsenal en Angleterre. Il a gagné la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe en 1994, la FA Cup et la League Cup en 1993 ou encore été sacré champion d’Angleterre en 1989 et 1991.

Dominic Matteo

Dominic Matteo est un célèbre footballeur écossais des années 1990 et 2000. Jouant au poste de défenseur, il a notamment évolué en équipe d’Angleterre espoirs. Par la suite, il a pris la décision de jouer pour les séniors en équipe nationale écossaise où il a honoré six sélections au début des années 2000. Il vécut ses plus belles années de footballeur dans les clubs anglais de Liverpool (de 1992 à 2000) et à Leeds United (2000-2004). Après sa retraite, il fut connu pour ses dépenses conséquentes dans les jeux et les casinos.

Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon est une figure du groupe Pokerstars, tout comme CR7. L’Italien est considéré comme étant l’un des plus grands gardiens de tous les temps sur la planète football. « Gigi » est notamment connu pour avoir permis à son équipe nationale, l’Italie, de soulever la Coupe du Monde en 2006 après les tirs aux buts remportés face à la France. Il est également le gardien de but emblématique du club italien de la Juventus Turin, avec laquelle il a collectionné les trophées nationaux.

Francesco Totti

Actif notamment chez le groupe Party Poker, le célèbre joueur italien Francesco Totti est connu pour ses nombreuses soirées poker nocturnes. Milieu de terrain ou attaquant, le joueur a été fidèle à l’AS Rome jusqu’à la fin de sa carrière. Champion du monde en 2006, il est connu pour son incroyable longévité et sa fidélité totale envers le club de l’AS Rome. Il a disputé 25 saisons professionnelles, chiffre exceptionnel pour un footballeur de très haut niveau.

Comme vous l’avez constaté, il y a beaucoup de joueurs de foot qui jouent au casino en ligne payant et au jeu de poker : Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli, Gianluigi Buffon, Francesco Totti… pour ne citer qu’eux. On peut penser que bon nombre de jeunes joueurs s’y sont mis aussi. Leur maîtrise plus grande, en règle générale, des smartphones et ordinateurs n’est pas étrangère à ce phénomène !

