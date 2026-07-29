Théo Hernandez : bientôt un retour en Europe ?

FootLégende. Un an seulement après son arrivée à Al-Hilal, Théo Hernandez pourrait déjà retrouver le football européen. Selon Tuttosport, l’international français souhaite quitter l’Arabie saoudite et son entourage l’aurait proposé à la Juventus ainsi qu’à Naples, deux cadors de la Serie A.

Le désir de Théo Hernandez de revenir sur le Vieux Continent ne serait plus un secret. Le latéral gauche de 28 ans estime qu’il peut encore évoluer au plus haut niveau européen. D’ailleurs, il avait lui-même laissé entendre, il y a quelques semaines, qu’un retour en Europe faisait partie de ses objectifs de carrière. 0

THÉO HERNANDEZ SOUHAITE REVENIR EN EUROPE ! Son agent l’a proposé à la Juventus et à Naples. Voir la publication

Du Real Madrid à Al-Hilal, un parcours déjà bien rempli

Formé à l’Atlético de Madrid, Théo Hernandez avait explosé sous les couleurs d’Alavés lors d’un prêt remarqué avant de rejoindre le Real Madrid en 2017. Faute de temps de jeu chez les Merengue, il avait ensuite rebondi à la Real Sociedad, toujours sous forme de prêt, avant de définitivement lancer sa carrière à l’AC Milan à partir de 2019.

En Lombardie, le Français est rapidement devenu l’un des meilleurs latéraux gauches du monde. Avec les Rossoneri, il a remporté le Scudetto en 2022 et la Supercoupe d’Italie, tout en devenant le défenseur le plus prolifique de l’histoire récente du club grâce à ses montées offensives et sa qualité de finition. Son aventure milanaise a toutefois pris fin à l’été 2025 lorsqu’il a rejoint Al-Hilal, où il est sous contrat jusqu’en 2028.

La Serie A comme priorité pour Théo Hernandez

Selon Tuttosport, l’entourage de Théo Hernandez a déjà pris contact avec la Juventus et Naples afin d’évaluer la faisabilité d’un retour en Italie. Le championnat italien est un environnement que le vice-champion du monde 2022 connaît parfaitement et où il a laissé une excellente image.

Ce possible retour n’est pas une surprise. Dans plusieurs interviews accordées ces dernières semaines, Théo Hernandez a reconnu espérer retrouver un jour le football européen, tout en affirmant se sentir encore capable d’évoluer au plus haut niveau.

Reste désormais à savoir si la Juventus ou Naples passeront à l’action. Le salaire du Français et les exigences d’Al-Hilal pourraient toutefois compliquer l’opération, même si la volonté du joueur de revenir en Europe pourrait peser dans les négociations au cours de ce mercato estival.