Barça : 9 joueurs de l’effectif n’ont encore jamais foulé le Camp Nou

En raison des travaux de rénovation du Spotify Camp Nou, plusieurs recrues et jeunes talents du FC Barcelone attendent encore de découvrir l’enceinte mythique du club.

L’essentiel Neuf joueurs du Barça n’ont jamais évolué au Camp Nou en match officiel.

Les travaux de modernisation de l’enceinte ont contraint l’équipe à jouer ailleurs depuis deux saisons.

Le président Joan Laporta promet un retour prochain dans un stade entièrement transformé.

Le FC Barcelone vit une situation particulière depuis deux ans. Le Spotify Camp Nou, en rénovation profonde pour devenir une enceinte de nouvelle génération, reste fermé aux compétitions officielles. Résultat : certains membres de l’effectif actuel n’ont toujours pas eu l’occasion de fouler sa pelouse légendaire avec le maillot blaugrana.

Ils sont au total neuf dans ce cas. Chez les gardiens, seuls Marc-André ter Stegen peut se targuer d’avoir déjà joué au Camp Nou. Wojciech Szczesny, recruté comme renfort la saison dernière, et Joan Garcia, arrivé cet été, attendent leur tour. En défense, le jeune Pau Cubarsí, révélé après le début des travaux, n’a jamais eu l’occasion de s’y produire.

Jeunes pousses et stars confirmées dans la liste

Les canteranos Gerard Martin, Bernal et Marc Casado, appelés progressivement avec les pros, n’ont pas non plus connu l’enceinte barcelonaise. À leurs côtés figurent des joueurs plus confirmés : Fermín Lopez, Dani Olmo et même Marcus Rashford, recrue phare du mercato estival, doivent encore patienter.

Cette attente concerne aussi le staff : Hansi Flick, arrivé cet été sur le banc catalan, n’a pas encore dirigé de match officiel depuis le banc du Camp Nou. Une situation qui souligne l’ampleur du chantier en cours et l’impatience généralisée autour du retour au stade.

Le président Joan Laporta l’a répété à plusieurs reprises : le projet Camp Nou vise à offrir un stade futuriste, capable de rivaliser avec les plus grands d’Europe. Si le chantier a pris du retard, les dirigeants restent confiants quant à un retour de l’équipe première dans son antre au cours de la saison. Un moment qui s’annonce chargé en émotions pour les joueurs comme pour les supporters.

En attendant, les Blaugrana poursuivent leurs matches au Stade olympique Lluis Companys, avec l’espoir que l’histoire puisse bientôt se réécrire là où elle a commencé : sur la pelouse sacrée du Camp Nou.

Les 9 joueurs du Barça qui n’ont jamais joué au Camp Nou