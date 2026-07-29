Bayern Munich : Harry Kane bientôt récompensé par un nouveau contrat ?

Le Bayern Munich veut blinder son buteur. Après une première saison exceptionnelle en Allemagne, Harry Kane pourrait bientôt prolonger son aventure en Bavière.

Selon Fabrizio Romano, les dirigeants munichois prévoient d’ouvrir des discussions avec l’attaquant anglais dès le mois d’août afin de lui proposer un nouveau contrat avec des conditions revues à la hausse.

LE BAYERN MUNICH devrait entamer des discussions avec HARRY KANE POUR UN NOUVEAU CONTRAT À PARTIR DU MOIS D’AOÛT ! ❤️🤍 Voir la publication

Harry Kane est devenu la référence offensive du Bayern Munich depuis son arrivée en provenance de Tottenham à l’été 2023. Auteur de statistiques impressionnantes en Bundesliga comme sur la scène européenne, le capitaine de l’Angleterre s’est rapidement imposé comme le visage du projet sportif bavarois.

Conscients de son importance, les dirigeants du Bayern souhaitent désormais prolonger leur numéro 9 avant même l’entrée dans les deux dernières années de son contrat. Les discussions devraient débuter dès le mois d’août afin d’étudier une amélioration de ses conditions salariales et de renforcer son engagement à long terme.

La décision appartiendra à Harry Kane

Si le Bayern est déterminé à conserver son meilleur buteur, la décision finale reviendra à Harry Kane et à son entourage. Fabrizio Romano précise que le joueur et sa famille prendront le temps d’étudier la proposition avant de se prononcer.

Le club bavarois reste toutefois très confiant. Kane se sent parfaitement intégré en Allemagne, où il a enfin remporté les premiers grands trophées de sa carrière, notamment la Bundesliga et la Coupe du monde des clubs.

Au-delà de ses buts, Harry Kane est devenu l’un des leaders du vestiaire munichois. Son professionnalisme et son influence sur les jeunes joueurs sont particulièrement appréciés par le staff.

En ouvrant des négociations dès cet été, le Bayern Munich souhaite envoyer un message clair : Harry Kane demeure la pierre angulaire de son projet sportif et le club entend construire les prochaines saisons autour de son attaquant vedette.