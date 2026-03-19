Équipe de France : Deschamps rétrograde Chevalier avant le Mondial

La hiérarchie bouge chez les gardiens des Bleus. À trois mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps a confirmé le déclassement de Lucas Chevalier, désormais relégué au rang de numéro 3.

Malgré sa convocation pour la tournée américaine, le portier du Paris Saint-Germain traverse une période délicate. Son manque de temps de jeu en club pèse lourd dans la balance, comme l’a reconnu le sélectionneur.

« Son dernier match remonte au 26 janvier (…) depuis, il est dans une situation bien plus compliquée sans temps de jeu »,

a expliqué Deschamps en conférence de presse. Un constat lucide, mais qui n’empêche pas le technicien de lui maintenir sa confiance.

Une confiance… mais un déclassement assumé

Car derrière cette convocation se cache une réalité plus dure : Chevalier recule dans la hiérarchie.

« Ce n’est pas dans un rôle de numéro 2 qu’il est pris, mais de numéro 3 », a clairement tranché Deschamps.

Un choix qui repositionne le gardien derrière ses concurrents, notamment Brice Samba, et qui envoie un signal fort à l’approche du Mondial.

Pour autant, le sélectionneur refuse d’enterrer son joueur. « Il n’a pas perdu sa valeur, il reste en activité », a-t-il insisté, laissant la porte ouverte à une évolution d’ici la prochaine liste.

Dans son discours, Deschamps assume une approche basée sur la confiance et l’accompagnement.

« Ça m’est arrivé souvent (…) de tendre la main, ça fait partie de la relation de confiance », a-t-il rappelé.

Un message clair : la sélection ne se limite pas à la forme du moment, mais s’inscrit dans une gestion globale des joueurs.

À quelques semaines du Mondial, rien n’est figé. Le sélectionneur lui-même l’admet : « Si ça va évoluer à la prochaine liste ? Je ne sais pas, j’espère pour lui. »

Pour Équipe de France, ces matchs de préparation face au Brésil et à la Colombie serviront aussi à affiner les derniers équilibres.

À court de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier voit sa situation se fragiliser à l’approche du Mondial. De quoi alimenter les rumeurs d’un possible départ cet été, pour relancer sa carrière et retrouver une place de titulaire.