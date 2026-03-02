Équipe de France : Nicolas Anelka lâche un nom pour l’après Didier Deschamps

Présent en Espagne ce week-end pour la Students Nations World Cup, Nicolas Anelka a dévoilé le successeur naturel de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

La question revient avec insistance à mesure que le Mondial approche : qui dirigera l’équipe de France après Didier Deschamps ? À Barcelone, en marge d’un tournoi universitaire Students Nations World Cup, Nicolas Anelka n’a pas hésité à livrer son intuition. Pour l’ancien international tricolore (17 sélections), le nom du futur sélectionneur s’impose presque comme une évidence : Zinédine Zidane.

“Tout le monde dit que ce sera Zinédine Zidane et c’est la meilleure option. Il l’a déjà démontré au Real Madrid”, a-t-il glissé. Une phrase simple, mais symbolique. Car derrière ce soutien se dessine une continuité générationnelle forte entre deux figures majeures du football français.

Didier Deschamps a marqué l’histoire des Bleus en tant que joueur puis sélectionneur, avec un titre mondial en 2018 et une finale en 2022. Lui succéder ne sera pas une tâche ordinaire. Zidane, champion du monde 1998, icône éternelle, dispose d’un palmarès d’entraîneur impressionnant : trois Ligues des champions consécutives avec le Real Madrid (2016-2018), une gestion réussie d’un vestiaire rempli de stars et une autorité naturelle.

Anelka connaît bien la Maison Blanche pour y avoir évolué lors de la saison 1999-2000. Il y a croisé Zidane et observé de près sa capacité à comprendre le très haut niveau. Son avis ne relève donc pas de la simple nostalgie.

Si la Fédération devait tourner la page Deschamps, le choix de Zidane représenterait plus qu’un changement d’entraîneur. Ce serait un passage de témoin entre deux générations dorées, un lien direct entre 1998 et la génération Mbappé.

Présenti à la tête des Bleus depuis quelques années, Zinedine Zidane devra encore attendre avant de voir la prédition de Nicolas Anelka se réaliser.