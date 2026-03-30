Euro 2028 : une décision forte pour rendre la compétition plus accessible

L’Euro 2028, organisé en Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande, pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire des compétitions internationales. À plus de deux ans du coup d’envoi, l’UEFA envoie déjà un signal fort : celui d’un football plus accessible.

Selon les premières tendances, les billets devraient être proposés à des prix particulièrement attractifs, avec des entrées qui pourraient descendre sous la barre des 35 euros. Un positionnement rare à ce niveau, surtout pour une compétition de cette envergure.

Ce choix tranche nettement avec les tarifs observés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, notamment aux États-Unis, où assister à un match peut parfois coûter bien plus cher… parfois même moins qu’un simple stationnement à proximité des stades.

En adoptant cette politique tarifaire, l’UEFA semble vouloir répondre à une attente forte. Pour permettre aux supporters, y compris les plus jeunes et les familles, de vivre l’expérience d’un grand tournoi sans contrainte financière excessive.

Un enjeu d’image pour l’UEFA

Au-delà de l’aspect économique, cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large. L’instance européenne cherche à renforcer le lien entre les compétitions et les fans, à une époque où le football est souvent critiqué pour son élitisme croissant.

Si ces prix sont confirmés, l’Euro 2028 pourrait devenir l’une des éditions les plus populaires de ces dernières années. Notamment avec une affluence record et une ambiance exceptionnelle dans les stades britanniques.

Un pari audacieux, mais qui pourrait bien redéfinir les standards d’accessibilité dans le football international.