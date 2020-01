Mercato / PSG : une rumeur folle arrive directement d’Angleterre !

Selon le Daily Express, les dirigeants du PSG s’intéresseraient toujours au profil du manager Pep Guardiola (Manchester City).

Pour le moment, Thomas Tuchel est toujours ancré solidement sur le banc parisien. Mais le coach allemand n’est pas dupe… Si le PSG passait au travers en Ligue des Champions notamment, avec une nouvelle élimination prématurée, alors il serait sûrement remercié en fin de saison. Pour le Daily Express, les Franciliens essaieraient alors de déloger Guardiola.

Cela se traduirait par une « offre gigantesque », sur le plan salarial, pour séduire l’Espagnol. Problème : Pep Guardiola n’a pas du tout l’intention de tourner le dos à Manchester City en vue de l’été prochain ! L’ex-entraîneur du Bayern Munich et du FC Barcelone a répété qu’il désirait poursuivre l’aventure avec l’équipe des Citizens.

Guardiola pourrait même rempiler

Même une non-qualification en Ligue des Champions ne changerait rien pour lui. Par ailleurs, le board de Manchester City aimerait bien que Guardiola signe un nouveau contrat cette année. C’est logique puisque son engagement actuel à l’Etihad Stadium expirera le 30 juin 2021.

Au final, on ne voit pas bien comment le PSG pourrait déloger ce coach de légende en vue de la saison prochaine… Vraiment très séduisante sur le papier, cette piste ibérique risquerait de mener l’écurie française à une impasse. Âgé de 49 ans, Pep Guardiola officie au sein du club mancunien depuis trois ans et demi. Il continue d’être apprécié et soutenu par ses supérieurs sans oublier les fans.

