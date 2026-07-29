Liverpool : nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027

FootLégende. Liverpool a levé le voile sur son nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027. Les Reds ont présenté cette nouvelle tunique blanche, qui accompagnera les hommes d’Arne Slot lors de leurs déplacements tout au long de l’exercice. Un lancement très attendu par les supporters, quelques semaines avant la reprise de la Premier League.

Le club de la Mersey a officialisé ce nouveau maillot à travers une campagne de communication mettant en scène plusieurs joueurs de l’effectif. Sobre et élégant, l’ensemble est dominé par le blanc, agrémenté de détails rouges rappelant les couleurs historiques de Liverpool.

OFFICIEL ! LIVERPOOL DÉVOILE SON NOUVEAU MAILLOT EXTÉRIEUR ! Voir la publication

Un maillot inspiré de l’histoire des Reds

Ce nouveau maillot extérieur rend hommage à plusieurs modèles emblématiques portés par Liverpool au fil de son histoire. La base blanche, associée à des touches de rouge et à des finitions modernes, rappelle notamment certaines tenues utilisées par les Reds lors des années 1980 et 1990.

L’équipementier du club a misé sur un design épuré, privilégiant l’élégance plutôt que des motifs très marqués. Le célèbre Liver Bird apparaît en rouge sur la poitrine, tandis que les sponsors conservent une place discrète afin de mettre en valeur l’identité visuelle du maillot.

Liverpool lance sa nouvelle saison

Cette présentation intervient alors que Liverpool poursuit sa préparation estivale. Champion d’Angleterre en titre, le club ambitionne de défendre sa couronne nationale tout en retrouvant les sommets en Ligue des champions.

Comme chaque année, la sortie d’un nouveau maillot suscite un véritable engouement auprès des supporters. Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux ont rapidement été saluées, beaucoup appréciant le retour à un design classique qui rappelle plusieurs périodes glorieuses de l’histoire des Reds.

Avec cette nouvelle tunique extérieure, Liverpool espère désormais écrire un nouveau chapitre de son histoire et accompagner ses ambitions sportives pour la saison 2026-2027.