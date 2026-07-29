Loto FDJ : les numéros gagnants du mercredi 29 juillet 2026

Le tirage Loto du mercredi 29 juillet 2026 a rendu son verdict. Découvrez les cinq numéros gagnants, le Numéro Chance, le NUMÉRO 7 ainsi que les dix codes Loto permettant chacun de remporter 20 000 euros.

Aucun joueur n’est parvenu à trouver la combinaison complète lors de ce tirage. Le jackpot de 4 millions d’euros n’a donc pas été remporté et sera remis en jeu avec une cagnotte plus élevée lors du prochain rendez-vous.

Résultats Loto du mercredi 29 juillet 2026 15 27 34 40 41 Numéro Chance : 9 NUMÉRO 7 : 7 166 081

Le jackpot de 4 millions d’euros n’a pas été remporté

Aucun joueur n’a trouvé les cinq bons numéros ainsi que le Numéro Chance lors du tirage Loto du mercredi 29 juillet 2026. Le jackpot de 4 millions d’euros reste donc en jeu.

Un participant a toutefois obtenu une combinaison de rang 2. Lors du prochain tirage, la cagnotte grimpera à 5 millions d’euros.

Les dix codes Loto gagnants à 20 000 euros

Dix codes ont été tirés au sort et permettent chacun à leur détenteur de remporter 20 000 euros :

D 2732 7431 E 9373 0750 G 3887 5021 I 9828 7866 K 9800 3952 L 2685 0226 M 3012 6015 N 0221 8665 R 1537 1399 V 2094 1434

Comment récupérer ses gains Loto ?

Les gains remportés avec une grille validée sur le site ou l’application FDJ sont automatiquement crédités sur le compte du joueur. Les participants ayant joué dans un point de vente peuvent récupérer un gain allant jusqu’à 30 000 euros auprès d’un détaillant agréé, sur présentation du reçu.

Pour un gain supérieur à 30 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. À partir de 500 000 euros, les grands gagnants bénéficient d’un accompagnement personnalisé.

Quand aura lieu le prochain tirage Loto ?

Le prochain tirage Loto est programmé le samedi 1er août 2026. Les joueurs pourront tenter leur chance pour un jackpot de 5 millions d’euros, auquel s’ajouteront dix nouveaux codes gagnants à 20 000 euros.

Retrouvez tous les soirs les derniers résultats Loto FDJ, Keno, EuroMillions et Premier Bet 5/90.