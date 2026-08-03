Loto FDJ : les numéros gagnants du lundi 3 août 2026

Le tirage Loto du lundi 3 août 2026 a rendu son verdict. Découvrez les cinq numéros gagnants, le Numéro Chance, le NUMÉRO 7 ainsi que les dix codes Loto permettant chacun de remporter 20 000 euros.

Aucun joueur n’est parvenu à trouver la combinaison complète de ce tirage. Le jackpot de 6 millions d’euros n’a donc pas été remporté. Une grille de rang 2 a toutefois permis à son détenteur de gagner 155 458,10 euros.

Résultats Loto du lundi 3 août 2026 5 25 37 41 42 Numéro Chance : 10 NUMÉRO 7 : 9 146 674

Le jackpot de 6 millions d’euros n’a pas été remporté

Aucun participant n’a trouvé les cinq bons numéros ainsi que le Numéro Chance lors du tirage Loto du lundi 3 août 2026. Le jackpot de 6 millions d’euros n’a donc pas trouvé preneur.

Une grille gagnante de rang 2 a néanmoins été enregistrée. Elle permet à son détenteur de remporter 155 458,10 euros. La cagnotte grimpe désormais à 7 millions d’euros pour le prochain tirage.

Les dix codes Loto gagnants à 20 000 euros

Dix codes ont également été tirés au sort. Chacun permet à son détenteur de remporter la somme de 20 000 euros.

B 7142 5296 G 0298 1858 L 5697 9756 Q 1721 6299 R 1812 2961 T 9607 4033 U 8391 3275 V 3327 8510 W 9699 1173 W 9701 1060

Comment récupérer ses gains Loto ?

Les gains obtenus avec une grille enregistrée sur le site ou l’application FDJ sont automatiquement crédités sur le compte du joueur. Pour les tickets achetés dans un point de vente, le reçu doit être présenté auprès d’un détaillant agréé.

Les gains ne dépassant pas 30 000 euros peuvent être retirés dans un point de vente. Pour un montant supérieur à 30 000 euros et inférieur à 500 000 euros, le gagnant doit se rendre dans un centre de paiement FDJ. À partir de 500 000 euros, un accompagnement personnalisé est proposé.

Quand aura lieu le prochain tirage Loto ?

Le prochain tirage Loto est programmé le mercredi 5 août 2026. Les joueurs pourront tenter de remporter un jackpot de 7 millions d’euros, ainsi que l’un des dix gains de 20 000 euros attribués grâce aux codes Loto.

Retrouvez tous les soirs les derniers résultats Loto FDJ, Keno, EuroMillions et Premier Bet 5/90.