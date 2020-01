Mercato / PSG : Mbappé répond à la question « fatale »

Une fois encore, l’attaquant français Kylian Mbappé (PSG) a dû répondre à une question importante liée à son futur.

Suite au quart de finale de la Coupe de la Ligue PSG – Saint-Etienne (6-1), Mbappé a été interrogé sur plusieurs sujets. A un moment donné, on lui a demandé s’il souhaitait, ou non, rempiler au PSG. Sous contrat au Parc des Princes jusqu’au 30 juin 2022, Kylian Mbappé a misé sur le fait de calmer le jeu.

« Ma volonté c’est simplement de jouer au football, d’être concentré sur la saison. Le club est dans une situation tranquille, stable, ce n’est pas le moment de parler de ça », a souligné le champion du monde français. A vrai dire on peut comprendre que « KM7 » ait cette attitude…

Mbappé n’a pas la mémoire courte

La saison passée, Mbappé et ses coéquipiers parisiens avaient pris une grosse claque en Ligue des Champions. Ils s’étaient inclinés à domicile en 8e de finale retour contre Manchester United (1-3). C’était surprenant et décevant dans la mesure où le PSG avait gagné la première manche à Old Trafford (2-0).

Forcément, cette élimination inattendue contre les Red Devils avait laissé des traces. Aujourd’hui, l’escouade de Thomas Tuchel semble être plus forte sur le plan mental. Mais elle devra le prouver notamment contre le Borussia Dortmund… en 8es de finale de la C1. En cas de nouvelle élimination à ce stade de l’épreuve, Mbappé pourrait avoir des envies d’ailleurs…

Images de IconSport