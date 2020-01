Mercato / PSG : le Real a une idée pour convaincre Mbappé

Les dirigeants du Real Madrid semblent avoir un plan en tête afin d’arriver à leurs fins au sujet de Kylian Mbappé (PSG) au cours du mercato estival 2020.

A priori, les Merengue vont tenter de déloger Mbappé du Paris Saint-Germain dans six, sept ou huit mois. En effet, l’attaquant français est vu comme étant la cible prioritaire, sur le plan offensif, en vue de la saison à venir. Pérez, Zidane… A Santiago Bernabeu, tout le monde est séduit par Kylian Mbappé. Pour sa part, « KM7 » aimerait bien signer un jour au Real Madrid.

Présent au PSG depuis pratiquement un an et demi, Mbappé a confirmé les grands espoirs placés en lui. Il est clairement la superstar incontournable du club de la capitale française. D’ailleurs, le duo Al-Khelaïfi – Leonardo désire que le natif de Bondy signe un nouveau contrat, très lucratif, longue durée au Parc des Princes.

Ethan avec Kylian au sein de la Casa Blanca ?

Selon Diario As et The Sun, les Merengue continuent, de leur côté, d’étudier la faisabilité d’un transfert de Mbappé. Ces médias estiment que le Real pourrait tenter de recruter Kylian… mais aussi son jeune frère Ethan (13 ans) ! Ce dernier évolue au centre de formation du PSG. Visiblement, son profil intéresse, au moins un peu, les Madrilènes.

Si effectivement ils arrivaient à déloger ce dernier, alors Kylian Mbappé aurait une raison importante de plus de filer au Real. Lui et toute sa famille feraient sans doute le déménagement ensemble en direction de la capitale espagnole. Mais nous n’en sommes pas encore là… Mbappé n’a pas prévu de tourner le dos au PSG au moins jusqu’à la fin de la saison.

Images de IconSport