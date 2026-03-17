Mercato : le Real Madrid prêt à tout pour rapatrier Achraf Hakimi ?

C’est une information qui fait déjà grand bruit en Espagne. Selon plusieurs indiscrétions, le Real Madrid envisagerait sérieusement de recruter Achraf Hakimi lors du prochain mercato.

En interne, la réflexion est lancée depuis plusieurs mois. Le poste de latéral droit est devenu un sujet sensible. Si Dani Carvajal a longtemps été un pilier, son âge pousse désormais le club à anticiper l’avenir. L’été dernier, les Merengues avaient tenté un premier pari en attirant Trent Alexander-Arnold. Mais selon plusieurs sources, le rendement de l’international anglais n’aurait pas totalement convaincu.

Face à cette situation, le Real Madrid souhaite frapper fort. Et le nom d’Achraf Hakimi s’impose naturellement. Formé à Madrid, où il est arrivé très jeune, le Marocain avait fait ses débuts professionnels sous Zinédine Zidane en 2017. Il avait ensuite participé à la conquête de la Ligue des champions 2018 avant de poursuivre sa progression au Borussia Dortmund, puis à l’Inter Milan, avant de s’imposer au Paris Saint-Germain.

Aujourd’hui, Hakimi est considéré comme l’un des meilleurs latéraux droits du monde. Son profil offensif, sa vitesse et son expérience des grandes compétitions en font une cible de choix pour un club comme le Real Madrid, en quête d’un joueur capable de s’inscrire immédiatement dans le projet.

Mais l’opération s’annonce extrêmement complexe. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2029, le joueur de 27 ans représente un actif majeur du club parisien. Pour espérer le rapatrier, Madrid devra non seulement convaincre le club français, mais aussi séduire un joueur installé au plus haut niveau.