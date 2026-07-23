Naples recadre Kevin De Bruyne : « Il n’y a rien à décider »

Kevin De Bruyne ne quittera pas Naples aussi facilement. Alors que des interrogations entouraient l’avenir de l’international belge après certaines déclarations faites en mai, le directeur sportif Giovanni Manna a tenu à mettre les choses au clair : le milieu de terrain est toujours sous contrat et le club compte bien faire respecter son engagement.

Des propos qui témoignent d’un léger refroidissement entre les deux parties, même si Naples entend privilégier le dialogue.

🇧🇪 Napoli director Giovanni Manna on Kevin De Bruyne: “There’s nothing to decide. He has one more year under contract with us plus an option for another season”. “I personally didn’t like what Kevin said in May; but we will discuss when he returns”. 18 juillet 2026

Naples rappelle la situation contractuelle de De Bruyne

Interrogé sur l’avenir du meneur de jeu belge, Giovanni Manna s’est montré catégorique.

« Il n’y a rien à décider. Kevin a encore une année de contrat avec nous, plus une option pour une saison supplémentaire. »

Autrement dit, Naples ne considère pas que le dossier de son numéro 17 soit ouvert à ce stade du mercato.

Le directeur sportif napolitain a toutefois reconnu qu’un échange aurait bien lieu avec Kevin De Bruyne à son retour de vacances.

« Personnellement, je n’ai pas aimé ce que Kevin a déclaré en mai. Mais nous en discuterons lorsqu’il reviendra. »

Sans entrer dans les détails, Giovanni Manna laisse entendre que certaines prises de parole du Belge n’ont pas été appréciées en interne. Pour autant, Naples ne souhaite pas créer de polémique publique et privilégie une discussion directe avec son joueur.

Le message est clair : malgré les rumeurs, Kevin De Bruyne reste sous contrat et le club italien n’envisage aucun changement tant qu’une rencontre n’aura pas eu lieu entre les deux parties.