Le point de l’actualité foot du mardi 4 août 2026

Le mercato continue d’agiter le football européen, mais l’actualité du jour dépasse largement les transferts. Entre l’avenir de Ferran Torres au FC Barcelone, l’offensive de Manchester City pour Geronimo Rulli, le nouveau défi de Marc-André ter Stegen à l’Ajax et une lourde accusation de la Jordanie contre la FIFA, FootLégende fait le point de l’actualité foot de ce mardi 4 août 2026.

Ferran Torres entretient le doute, Manchester City attaque pour Rulli

Ferran Torres a remis une pièce dans la machine concernant son avenir au FC Barcelone. Interrogé sur la manière dont il prendra sa décision, l’attaquant espagnol a expliqué qu’il chercherait avant tout à faire « le meilleur choix » pour lui-même et sa famille. Une déclaration qui laisse clairement toutes les options ouvertes alors que son avenir en Catalogne fait l’objet de nombreuses spéculations.

À Marseille, Geronimo Rulli est désormais au cœur d’une offensive de Manchester City. Le club anglais a transmis une première offre officielle à l’Olympique de Marseille pour le gardien argentin. Les négociations sont engagées entre les deux clubs et pourraient s’accélérer rapidement. Après ses performances sous le maillot olympien, le champion du monde 2022 dispose donc d’un prétendant particulièrement prestigieux.

Marc-André ter Stegen ouvre, lui, un nouveau chapitre de sa carrière. Le gardien allemand a rejoint l’Ajax Amsterdam en provenance du FC Barcelone sous la forme d’un prêt. À son arrivée, il n’a pas caché ses ambitions : aider le géant néerlandais à retrouver la place qu’il estime être la sienne. « Nous devons ramener le club là où il doit être », a notamment lancé le portier allemand.

Pour en savoir plus : Ajax Amsterdam : Marc-André Ter Stegen promet de « ramener le club là où il doit être »

Pochettino prolonge, Bubista s’en va et la Jordanie attaque la FIFA

Aux États-Unis, Mauricio Pochettino va poursuivre l’aventure. Malgré la fin de la Coupe du monde 2026, le technicien argentin a signé un nouveau contrat avec la sélection américaine. Une marque de confiance forte de la Fédération américaine, qui choisit ainsi la continuité pour préparer le prochain cycle international.

Le Cap-Vert prend en revanche une direction différente. Après avoir conduit les Requins Bleus vers une Coupe du monde historique, Bubista tourne la page. Son départ clôt une période majeure pour le football cap-verdien, marquée par la première participation du pays à un Mondial. La Fédération va désormais devoir trouver l’homme capable de poursuivre la dynamique installée ces dernières années.

Enfin, une nouvelle polémique frappe la FIFA. La Jordanie a formulé de graves accusations contre l’instance internationale après les événements ayant entouré son parcours. Le président de la Fédération jordanienne, le prince Ali bin Hussein, accuse directement l’instance et Gianni Infantino de chantage, dénonçant des visas refusés pour ses supporters, des taxes abusives aux États-Unis et le non-versement des primes de la Coupe arabe comme le rapporte Sky Sports.

Le dossier vient alimenter un climat déjà particulièrement tendu autour de la gouvernance du football mondial. Après plusieurs semaines de contestations et de rapports de force institutionnels, la FIFA se retrouve une nouvelle fois au centre de l’actualité.