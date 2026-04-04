Tottenham : Victor Wanyam se tourne vers une nouvelle carrière 

Ancien milieu de Tottenham et capitaine du Kenya, Victor Wanyama a officialisé la fin de sa carrière à 33 ans.

C’est la fin d’un parcours solide sur la scène internationale. Victor Wanyama a annoncé ce vendredi sa retraite du football professionnel à travers un message publié sur ses réseaux sociaux.

Le milieu de terrain kényan, passé notamment par Tottenham, a tenu à remercier tous ceux qui ont marqué son parcours :

« Un garçon de Muthurwa avec un grand rêve, rendant fier une nation à chaque fois que je foulais la pelouse. »

Révélé en Europe, Wanyama s’est d’abord illustré en Belgique avec le Beerschot, avant de franchir un cap au Celtic Glasgow. C’est en Angleterre, sous les couleurs de Southampton puis de Tottenham (2016-2020), qu’il s’impose comme l’un des milieux défensifs les plus respectés de Premier League.

Après son passage en Angleterre, il rejoint l’Impact Montréal en MLS entre 2020 et 2024, avant de terminer sa carrière en Écosse avec Dunfermline Athletic.

Cap sur le coaching

Si Wanyama raccroche les crampons, il ne quitte pas le football pour autant. Le Kényan a déjà annoncé son intention de se lancer dans une carrière d’entraîneur.

« Je passe à la prochaine étape avec le coaching. Je vais compléter mon diplôme UEFA A cette année », a-t-il précisé.

Une reconversion logique pour un joueur reconnu pour son leadership et son expérience.

Avec plus d’une décennie au plus haut niveau, Victor Wanyama laisse derrière lui l’image d’un milieu puissant et respecté. Une nouvelle aventure commence désormais sur les bancs.