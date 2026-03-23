Real Madrid : Mbappé sous le feu des critiques après un derby tendu

De retour après blessure, Kylian Mbappé a vécu une soirée compliquée face à l’Atlético. Malgré la victoire du Real Madrid, son entrée en jeu n’a pas convaincu en Espagne.

Le Real Madrid a frappé fort dans la course au titre en s’imposant dans le derby face à l’Atlético de Madrid (3-2). Une victoire précieuse pour rester au contact du FC Barcelona, leader de la Liga. Pourtant, au lendemain du succès, c’est bien Kylian Mbappé qui concentre toutes les attentions… et les critiques.

Entré en jeu à la 64e minute au Santiago Bernabéu, l’attaquant français effectuait son retour après plusieurs semaines d’absence. Mais loin de marquer les esprits, sa prestation a laissé un goût d’inachevé. Dans une fin de match tendue, marquée par l’expulsion de Federico Valverde, le Real Madrid a dû défendre son avantage en infériorité numérique. Et dans ce contexte, Mbappé n’a pas répondu aux attentes.

Une entrée en jeu qui ne passe pas

Du côté de la presse espagnole, les analyses sont sévères. L’émission El Chiringuito n’a pas mâché ses mots, estimant que le Real avait terminé la rencontre “à neuf joueurs”, pointant directement l’impact insuffisant de Mbappé. Le journal AS a lui aussi appuyé sur un manque d’implication : absence de pressing, peu de replis défensifs, et une attitude jugée trop passive dans un moment où l’équipe avait besoin d’efforts collectifs.

« Il est capable de marquer énormément de buts, mais durant ces minutes, il n’a pas pressé »,

souligne la presse madrilène comparant implicitement son engagement à celui de Vinicius, plus actif dans le travail sans ballon.

Dans un football moderne où l’attaquant est devenu le premier défenseur, ce type de prestation ne passe plus inaperçu, surtout dans un club aussi exigeant que le Real Madrid.

Pour autant, tout n’est pas à jeter. Revenu récemment de blessure, Mbappé manque encore de rythme. Son entraîneur, Álvaro Arbeloa, a tenu à calmer le jeu : « Il a été absent trois semaines, c’était logique de gérer son temps de jeu. » Le technicien espagnol insiste sur la nécessité de retrouver progressivement le meilleur niveau du Français.