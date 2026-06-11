Tirage Keno : découvrez les numéros gagnants du jeudi 11 juin 2026

Le tirage Keno du jeudi 11 juin 2026 a rendu son verdict. Les joueurs peuvent désormais vérifier leur grille et découvrir si leurs numéros figurent parmi les 16 boules tirées au sort par la Française des Jeux.

Les résultats du Keno sont désormais connus pour ce jeudi 11 juin 2026. Les participants peuvent comparer leur grille avec les numéros tirés afin de savoir s’ils font partie des gagnants du jour.

Le Numéro 7 gagnant communiqué par la Française des Jeux est le 6 270 802. Les joueurs ayant souscrit à cette option disposent ainsi d’une chance supplémentaire de remporter un gain.

Tirage Keno du jeudi 11 juin 2026 5 7 8 9 11 12 19 25 27 28 31 37 43 50 51 54 NUMÉRO 7 : 6 270 802

Comment vérifier ses gains ?

Les participants ayant joué en ligne verront leurs éventuels gains crédités directement sur leur compte FDJ. Pour les tickets validés dans un point de vente, il est possible de faire vérifier son reçu chez un détaillant agréé ou via les outils officiels proposés par la Française des Jeux.

Le prochain tirage Keno aura lieu le vendredi 12 juin 2026. Une nouvelle occasion de tenter sa chance et de viser les gains pouvant atteindre jusqu’à 2 millions d’euros.