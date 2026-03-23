Atlético : Simeone tire les leçons du derby perdu face au Real Madrid

Après la défaite dans le derby (3-2), Diego Simeone n’a pas cherché d’excuses. L’entraîneur de l’Atlético assume les manques de son équipe, tout en gardant un cap clair pour la suite.

Le Atlético de Madrid est passé tout près d’un exploit au Santiago Bernabéu. Battus 3-2 par le Real Madrid, les Colchoneros repartent frustrés mais lucides. En conférence de presse, Diego Simeone n’a pas cherché à détourner l’analyse vers l’arbitrage, préférant regarder les limites de son équipe.

« Je ne pense pas que nous n’ayons pas gagné à cause de l’arbitrage », a-t-il affirmé avec franchise. « Nous avons eu des occasions, mais nous ne les avons pas concrétisées. Nous méritions au moins un peu mieux. »

Un discours fidèle à la philosophie du technicien argentin, rarement enclin à se cacher derrière des facteurs extérieurs.

Un manque d’efficacité au moment clé

Pour Simeone, le constat est clair : l’Atlético a manqué de justesse dans les moments décisifs. Incapable de contrôler pleinement le tempo du match, son équipe a laissé passer des opportunités qui auraient pu faire basculer la rencontre.

« Cela nous aidera pour la suite », a-t-il ajouté, comme pour inscrire cette défaite dans un processus d’apprentissage. Dans une saison où chaque point compte, notamment dans la course aux places européennes, ce type de match peut servir de révélateur.

Malgré la déception, Simeone a tenu à souligner certains signaux positifs, à commencer par la prestation d’Ademola Lookman. « Il progresse, travaille très bien… c’est un joueur avec un cœur énorme et une soif d’apprendre », a salué l’entraîneur.

Un message important dans un groupe en transition, où plusieurs profils doivent encore trouver leur place dans le système exigeant du “Cholo”. L’évolution de Lookman, notamment dans son implication défensive, symbolise cette volonté de progression collective.

Mais l’essentiel reste ailleurs. Simeone l’a rappelé en conclusion : « plus de contrôle du jeu, une autre façon d’attaquer ». L’Atlético sait ce qu’il lui manque. Reste désormais à transformer cette lucidité en réponses concrètes sur le terrain.

Car dans un championnat aussi disputé que la Liga, les regrets ne suffisent jamais. Seules les corrections comptent.