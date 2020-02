Mercato / Real : l’agent de Bale intervient encore

Décidément, l’ailier Gareth Bale n’a pas l’air d’avoir envie de tourner le dos au Real Madrid au cours de cette année 2020.

A chaque mercato, on se demande si l’international gallois va changer, ou non, d’air. Lorsque cette période s’achève, force est de constater que Bale continue de porter le maillot des Merengue. Cet hiver a été moins mouvementé pour le gaucher. En effet, aucun club n’a tenté vraiment de s’attacher ses services avec une offre digne de ce nom. Par le biais de TalkSport, l’agent Jonathan Barnett a parlé de la situation de son client.

« La plupart des gens ne savent pas ce qui se passe réellement. Cela me dérange parce que personne n’a la moindre idée de ce dont il parle. » Puis le conseiller de Gareth Bale a rappelé que ce dernier avait encore « deux ans de contrat (en réalité deux ans et demi, ndlr) », « une femme », « trois enfants » et qu’il se sentait bien à Madrid depuis son arrivée en 2013.

Bale ne signera pas n’importe où

A ses yeux, il n’y avait « aucune possibilité » pour le détonateur « de retourner à Tottenham ». Barnett considère que « la plupart des clubs » qui ont des vues sur lui ne sont pas de son niveau. Au sujet de la Chine, il a laissé entendre que ce n’était « pas le bon moment » pour y aller. Les autorités ont instauré une limitation salariale et donc les courtisans chinois du natif de Cardiff sont embêtés pour s’attacher ses services…

Par ailleurs, Bale « aime sa vie » et le fait que « ses enfants grandissent à Madrid ». Pour l’agent, « tout » n’est pas qu’une affaire liée « à l’argent » aux yeux de l’ailier âgé de 30 ans. Apparemment, Jonathan Barnett et son protégé ont eu l’occasion de discuter avec les dirigeants du club espagnol. « Ils savent ce qui se passe. Il se sent comme étant une partie importante du Real Madrid. (…) Il est l’un des deux-trois meilleurs joueurs venus de Grande-Bretagne. »

