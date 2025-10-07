Coupe du Monde 2026 : la FIFA augmente déjà le prix des billets, la polémique enfle

À neuf mois du coup d’envoi du Mondial 2026, la FIFA a déjà décidé d’augmenter le prix des billets pour plusieurs matchs. Une inflation éclair qui suscite incompréhension et frustration chez les supporters, malgré une demande record.

Le Mondial 2026 n’a pas encore commencé que les premiers signes de fièvre se font sentir. En l’espace de 24 heures seulement, la FIFA a révisé à la hausse les prix de certains billets pour au moins neuf rencontres de la compétition. En cause : une demande « exceptionnelle » selon l’instance, notamment pour les matchs de la sélection américaine, mais aussi pour les phases finales.

Le principe du « variable pricing », ou tarification dynamique, a été introduit pour la première fois sur un tournoi FIFA. Ce système permet d’ajuster le tarif des places en fonction de la demande. Résultat : dès le deuxième jour de vente, les prix de certaines catégories ont déjà bondi de 5 à 10 %.

Ainsi, le ticket de catégorie 1 pour le deuxième match de groupe des États-Unis est passé de 535 à 565 dollars. Pour les huitièmes et quarts de finale, les hausses sont similaires, et certains billets atteignent déjà des montants vertigineux : jusqu’à 1 180 dollars pour un quart de finale à Kansas City.

Les billets les plus chers de l’histoire du football

Pour la première Coupe du Monde organisée sur trois pays — États-Unis, Mexique et Canada —, la FIFA mise sur un modèle économique maximaliste. Dès l’ouverture de la billetterie Visa, près d’un million de places (soit 15 % du total prévu) ont été mises en vente. Le reste sera écoulé lors des prochaines phases de tirage au sort prévues entre octobre et décembre.

Mais les chiffres donnent le vertige. Le prix d’un billet pour la finale s’échelonne déjà entre 2 030 et 6 730 dollars, selon la catégorie. Les places pour les matchs du Mexique, particulièrement attendus, se sont envolées en quelques heures. Idem pour celles des rencontres de la sélection américaine, toutes écoulées avant la fin du premier jour de vente.

Sur les 4,5 millions de fans ayant tenté leur chance lors de la première loterie, seule une petite fraction a obtenu un créneau d’achat. « En quelques minutes, tout était parti. Même les catégories les plus abordables n’étaient plus disponibles », raconte un supporter américain cité par The Athletic.

Face aux critiques, la FIFA assume pleinement sa politique. Un porte-parole a confirmé que les prix « s’ajusteront en fonction de la demande et des stocks restants », tout en précisant qu’une part du processus serait automatisée.

L’organisation revendique une logique de marché : le football mondial est devenu un produit premium, et le Mondial 2026, avec ses 48 équipes et ses 104 matchs, représente un potentiel économique inédit.

De plus, la FIFA estime par ailleurs que ces recettes exceptionnelles permettront de « réinvestir dans le développement du football à l’échelle mondiale ». Un argument qui peine à convaincre les supporters, pour qui l’accès à la Coupe du Monde devient un luxe réservé à une minorité.

Le business des “Right To Buy” tokens

Outre la billetterie classique, la FIFA a lancé une autre innovation commerciale : les “Right To Buy” tokens, vendus via sa plateforme numérique FIFA Collect. Ces jetons numériques, commercialisés entre 500 et 4 000 dollars, offrent à leurs détenteurs le droit d’acheter un ou deux billets pour un match donné… sans garantie de catégorie ni de tarif.

Le principe est simple : le fan paie d’abord pour avoir le droit d’acheter ensuite. Une stratégie qui a déjà rapporté plusieurs dizaines de millions de dollars à la FIFA, selon les chiffres reçues par Footlegende.fr.

Certaines séries de tokens, notamment celles concernant les matchs du Mexique, se sont écoulées en quelques minutes. Une véritable ruée numérique qui illustre la transformation du Mondial en marché spéculatif.

Un marché parallèle en pleine explosion

Comme à chaque édition, la revente de billets s’est immédiatement organisée. Sur la plateforme officielle de revente lancée par la FIFA, certains tickets achetés 500 dollars étaient déjà proposés à plus de 2 000 dollars dès le lendemain. Et sur chaque transaction, l’instance prélève deux commissions de 15 %.

Résultat : plus de 30 dollars de commission pour chaque tranche de 100 dollars échangés. De quoi assurer à la FIFA des revenus supplémentaires considérables, en plus des recettes directes de la billetterie.

Malgré les polémiques, la passion reste intacte. Les stades américains, mexicains et canadiens promettent d’être pleins à craquer. D’après les données internes, plus de 4,5 millions de personnes ont déjà tenté d’obtenir des places, un record historique.

Les prochains tirages, prévus fin octobre puis après le grand tirage au sort du 5 décembre, devraient à nouveau susciter une ruée mondiale. Et les prix pourraient encore grimper, notamment pour les rencontres de prestige.

Un Mondial XXL à prix d’or

La Coupe du Monde 2026 s’annonce grandiose sur le plan sportif et historique, mais elle marque aussi un tournant économique. Jamais un événement sportif n’avait été aussi cher pour les spectateurs. Entre billets premium, tokens numériques et commissions sur reventes, la FIFA semble avoir trouvé le moyen de rentabiliser chaque clic.

Reste à savoir jusqu’où les fans seront prêts à payer pour vivre le rêve mondial.