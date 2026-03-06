Cristiano Ronaldo forcé a quitter l’Arabie saoudite en urgence ! 

Cristiano Ronaldo traverse un moment délicat. Touché aux ischio-jambiers lors d’un récent match avec Al-Nassr, l’attaquant portugais a quitté l’Arabie saoudite pour rejoindre Madrid, où il doit poursuivre son traitement avec son kinésithérapeute personnel.

L’information a été confirmée par son entraîneur Jorge Jesus, qui a reconnu que la blessure du quintuple Ballon d’Or était plus sérieuse que prévu.

Tout semblait au départ indiquer une simple fatigue musculaire. Mais les examens réalisés après la rencontre disputée contre Al-Feiha ont finalement révélé un problème plus préoccupant au niveau des ischio-jambiers.

« Après les tests, nous avons constaté que la blessure subie par Cristiano Ronaldo était plus grave que prévu et qu’elle nécessite du repos et de la convalescence », a expliqué Jorge Jesus.

Face à cette situation, le staff d’Al-Nassr a décidé d’envoyer son joueur en Espagne afin qu’il bénéficie d’un suivi médical spécialisé.

Le Portugais doit désormais poursuivre son traitement à Madrid, une ville qu’il connaît parfaitement pour y avoir écrit certaines des plus belles pages de sa carrière sous le maillot du Real Madrid.

Al-Nassr espère un retour rapide

Du côté du club saoudien, l’objectif est clair : permettre à Cristiano Ronaldo de revenir le plus vite possible sur les terrains.

« Cristiano va maintenant se rendre en Espagne, comme d’autres joueurs blessés qui s’y sont déjà fait soigner. Nous espérons qu’il reviendra vite pour aider l’équipe », a ajouté son entraîneur.

À 41 ans, l’ancienne star de Manchester United reste un élément central du projet sportif d’Al-Nassr. Depuis le début de la saison, Ronaldo continue d’enchaîner les buts et de peser dans le jeu offensif du club.

Une absence prolongée pourrait donc avoir des conséquences importantes sur les ambitions du club dans les compétitions nationales et continentales.

La situation sportive est également compliquée dans la région. En raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, plusieurs rencontres prévues dans le cadre des coupes d’Asie ont été reportées par la Confédération asiatique de football.

Parmi les matches concernés figure notamment la double confrontation que devait disputer Al-Nassr face à Al-Wasl.