EuroMillions FDJ : les numéros gagnants du vendredi 31 juillet 2026

Le tirage EuroMillions – My Million du vendredi 31 juillet 2026 a rendu son verdict. Découvrez les cinq numéros gagnants, les deux étoiles ainsi que le code My Million attribuant un million d’euros à un joueur en France.

Le jackpot de 89 millions d’euros n’a pas été remporté. Deux participants ont toutefois trouvé les cinq bons numéros et une étoile, tandis qu’un nouveau joueur devient millionnaire grâce au code My Million.

Résultats EuroMillions du vendredi 31 juillet 2026 10 24 25 31 45 Étoiles : 4 5 CODE MY MILLION : AW 461 1722

Le jackpot de 89 millions d’euros n’a pas été remporté

Aucun participant n’est parvenu à trouver les cinq bons numéros et les deux étoiles lors du tirage EuroMillions du vendredi 31 juillet 2026. Le jackpot de 89 millions d’euros reste donc en jeu.

Deux joueurs ont néanmoins trouvé les cinq bons numéros et une étoile, ce qui leur permet de décrocher un gain de rang 2. En France, le détenteur du code AW 461 1722 remporte un million d’euros grâce à My Million.

Comment récupérer ses gains EuroMillions ?

Les gains remportés avec une grille enregistrée sur le site ou l’application FDJ sont automatiquement crédités sur le compte du joueur. Pour une grille validée dans un point de vente, les gains ne dépassant pas 30 000 euros peuvent être retirés auprès d’un détaillant agréé sur présentation du reçu.

Les gains supérieurs à 30 000 euros et inférieurs à 500 000 euros doivent être réclamés dans un centre de paiement FDJ. À partir de 500 000 euros, les grands gagnants bénéficient d’un accompagnement personnalisé.

Quand aura lieu le prochain tirage EuroMillions ?

Le prochain tirage EuroMillions – My Million est prévu le mardi 4 août 2026. Près de 98 millions d’euros seront mis en jeu, avec un nouveau millionnaire garanti en France grâce au code My Million.

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