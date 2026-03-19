FC Barcelone : énorme soulagement, le verdict est tombé pour Joan Garcia

Frayeur… puis soulagement au FC Barcelone. Sorti touché face à Newcastle, Joan Garcia connaît désormais son sort, et la nouvelle est excellente pour les Catalans.

Le jeune portier de 22 ans avait inquiété tout le Camp Nou après sa sortie en fin de match lors du large succès en huitième de finale retour de la Ligue des Champions (7-2). Touché au mollet gauche, il laissait planer un doute sérieux sur une éventuelle indisponibilité.

Mais après des examens médicaux réalisés dans la foulée, le club blaugrana a rapidement rassuré tout le monde.

Dans un communiqué officiel, le Barça a été clair :

« Suite aux tests effectués aujourd’hui, Joan Garcia a été déclaré indemne et sera disponible pour la sélection. »

Une issue idéale pour le staff de Hansi Flick, qui évite une nouvelle complication dans un calendrier déjà chargé. Garcia, en pleine progression cette saison, pourra donc enchaîner sans coup d’arrêt.

Cette bonne nouvelle intervient au lendemain d’un match spectaculaire face à Newcastle United, où le Barça a impressionné offensivement.

Eric Garcia, situation plus floue

En revanche, tout n’est pas aussi rassurant pour Eric Garcia. Sorti prématurément après seulement 20 minutes de jeu, le défenseur semble plus sérieusement touché.

Pour l’instant, aucune confirmation officielle n’a été donnée concernant la durée de son absence, mais les premières tendances ne sont pas optimistes.

Reste désormais une question en suspens : Joan Garcia sera-t-il convoqué avec la sélection espagnole lors du prochain rassemblement ?

L’Espagne, champion d’Europe en titre, va disputer deux matchs amicaux contre la Serbie le 27 mars et l’Egype le 30 mars.